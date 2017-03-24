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АЗС и придорожных кафе не хватает в Новосибирской области

Концепция размещения многофункциональных комплексов дорожного сервиса будет создана в Новосибирской области на автодорогах федерального и регионального значения. Разработку документа ведет областное министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с Федеральным управлением автомобильных дорог «Сибирь» и Территориальным управлением автомобильных дорог региона.

И.о. главы минтранса Евгений Раков сообщил, что разработка концепции по устройству придорожных сервисов ведется по решению совета по инвестициям Новосибирской области. «Уже проделана большая работа со всеми заинтересованными сторонами и сейчас мы готовим две карты. На одной из них будут представлены существующие объекты дорожного сервиса, развивающиеся и вновь строящиеся – где инвестор уже есть. На второй карте будут отражены места, где по нормативным требованиям возможно размещение объектов дорожного сервиса», – подчеркнул он.

Евгений Раков отметил, что концепцию планируется разработать в ближайшее время, затем она будет размещена на сайте областного минтранса для того, чтобы инвесторы могли выразить свою заинтересованность в данной сфере.

По словам руководителя минтранса, Новосибирская область нуждается в многофункциональных объектах дорожного сервиса, обладающими полным комплексом услуг: от АЗС и автостоянок до пунктов питания и отдыха. Особое внимание, как подчеркнул Евгений Раков, необходимо обратить на стоянки автотранспорта с опасными грузами.

По последним данным, в границах Новосибирской области на федеральных автодорогах насчитывается 115 объектов дорожного сервиса, на областных автодорогах – 224 таких объекта.

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АЗС и придорожных кафе не хватает в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [08:10]

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