В центре Киева был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Убийцей оказался гражданин Украины, участвовавший в боевых действиях на востоке страны. Президент Украины Петр Порошенко назвал случившееся «актом государственного терроризма» со стороны России. Российские коллеги погибшего настаивали не на политической, а на криминальной подоплеке преступления. При этом за десять дней до убийства защита господина Вороненкова по его просьбе сообщила правоохранительным органам РФ его адрес в Киеве. Как сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, похороны Дениса Вороненкова состоятся в столице Украины.

Гибель экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова стала самым резонансным убийством в Киеве после взрыва автомобиля Павла Шеремета в июле 2016 года. Журналист погиб на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, господина Вороненкова застрелили буквально в километре от этого места — на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы.

В 11:21 Денис Вороненков подъехал к расположенному там отелю Premier Palace, где он должен был встретиться с другим бывшим российским парламентарием — Ильей Пономаревым. Вместе они давали показания Генеральной прокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича по делу о госизмене. Выходя вместе с охранником из машины, Денис Вороненков переписывался в Facebook-messenger с главным редактором украинского интернет-портала Censor.net.ua Юрием Бутусовым, которому отправил ссылку на только что вышедшее с ним на сайте Gordonua.com интервью. «На одном дыхании читается»,— написал бывший депутат о своем интервью, которое было озаглавлено его цитатой: «В России кричат, что нужно обменять меня на Сущенко, а если не получится — убить, как Бандеру».

У входа в отель, владельцем которого является спецпредставитель президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков, к господину Вороненкову приблизился молодой человек в сером спортивном костюме, черной куртке и красных кроссовках, на голову у него был наброшен капюшон. Позже стало известно, что к месту преступления он приехал на автомобиле Daewoo. В 11:25 убийца выхватил пистолет TT и открыл огонь по бывшему депутату и его охраннику. Всего он выстрелил семь раз, четыре пули попали в Дениса Вороненкова и две — в телохранителя. Два ранения в голову и одно в шею, по-видимому, были смертельными, экс-депутат погиб на месте. В свою очередь, охранник из автоматического пистолета Стечкина не менее 14 раз выстрелил в нападавшего. Очевидно, в момент ответных выстрелов переводчик огня на Стечкине был установлен в положение автоматической стрельбы. Преступник был ранен трижды, одна из ран — сквозная в голову — оказалась в итоге смертельной.

Киллер был доставлен в киевскую городскую клиническую больницу №17, где ему были сделаны четыре операции и открытый массаж сердца. «Его удалось запустить, но из-за слишком длинной остановки это уже не помогло»,— заявил главный врач больницы Николай Демин.

Первым о случившемся в своем Facebook сообщил Илья Пономарев, который подъехал к отелю через десять минут: «Денис Вороненков убит у “Премьер Паласа”. Он шел на встречу со мной. Нет слов». Два бывших депутата снова должны были отправиться давать показания военному прокурору Руслану Кравченко, который ведет дело Виктора Януковича. Ответить на звонки Пономарев в четверг не смог. «Позже, сейчас с силовиками»,— написал он, уточнив, что близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве.

Место преступления быстро оцепили криминалисты, причем эксперты явно оказались не готовы к такой работе — у них, например, не хватило табличек для обозначения найденных гильз. Их пришлось срочно, уже на месте, на листочках бумаги дорисовывать от руки. Вскоре туда же прибыли генпрокурор Украины Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак, главный военный прокурор Анатолий Матиос и жена господина Вороненкова, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова. Некоторое время они обсуждали происшедшее в холле гостиницы Premier Palace. Глава СБУ подвел госпожу Максакову к телу погибшего, а когда она его опознала, ее и Илью Пономарева на бронемашине СБУ увезли на допрос в прокуратуру. Господин Грицак с места убийства отправился с докладом к президенту Украины Петру Порошенко.

К этому моменту после совещания с силовиками президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова «актом государственного терроризма со стороны России». А генпрокурор Луценко написал в своем Facebook, что это «привычная для Кремля показательная казнь свидетеля». «После заявления президента Порошенко о том, что за убийством Вороненкова стоит Москва, после того как он открытым текстом обвинил российские власти в терроризме, обратного пути уже нет,— прокомментировал слова президента Украины один из депутатов из “Блока Петра Порошенко”.— Представители радикальных кругов будут теперь требовать от президента конкретных шагов». Руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев также предполагает: «Учитывая невероятный эмоциональный накал, давление патриотической общественности и тяжесть обвинений, выдвинутых в адрес Москвы, президент будет вынужден пойти на радикальные шаги. Я не стал бы исключать введения визового режима и разрыва дипотношений»,— сказал Карасев.

Вместе с тем уже ближе к вечеру стало известно, что украинским следователям удалось идентифицировать личность киллера. «Это в значительной степени продвинет сам факт расследования дела. Киллер — гражданин Украины»,— заявил в эфире телеканала 112 советник главы МВД Антон Геращенко.

Позже источники агентства сообщили, что преступник был ветераном боевых действий на востоке Украины. «При погибшем найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией»,— заявил собеседник агентства. Погибший киллер 1988 года рождения был объявлен в розыск полицией Днепра за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и ст. 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

По словам прокурора Киева Романа Говды, работу следственной группы по делу об убийстве Дениса Вороненкова возглавил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко. «Он способен обеспечить эффективное расследование этого резонансного и дерзкого преступления»,— заявил господин Говда. Пресс-служба киевской прокуратуры, в свою очередь, сообщила, что следователи проводят идентификацию личности киллера, допрашивают свидетелей убийства и близких господина Вороненкова, анализируют видеозаписи с камер видеонаблюдения. «Версию о российском следе в убийстве Вороненкова на данный момент нельзя считать подтвержденной — хотя бы потому, что убийца оказался бывшим бойцом Нацгвардии Украины»,— заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Попов. С учетом этого обстоятельства «сверхрезкие шаги» типа введения визового режима с РФ парламентарий считает маловероятными.

От Думы до Киева

Депутаты Госдумы Денис Вороненков (КПРФ) и Мария Максакова («Единая Россия») поженились в марте 2015 года. На их свадьбе пел тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин, а в апреле 2016 года в честь рождения «первого межфракционного ребенка» в Думе устроили торжество. В новый созыв Госдумы им переизбраться не удалось. Господин Вороненков проиграл выборы в Нижегородском одномандатном округе, а подстраховку в виде места в партсписке КПРФ он не получил. Мария Максакова проиграла праймериз «Единой России» и на выборы не пошла.

О том, что после проигрыша на выборах экс-депутаты Госдумы Денис Вороненков и Мария Максакова переехали в Киев в конце января. Следующие две недели экс-депутат никак не комментировал свой отъезд, а затем по согласованию с генпрокурором Украины Юрием Луценко дал несколько интервью украинским СМИ, в которых рассказал, что 4 декабря истекли его депутатские полномочия, а уже 6 декабря он получил украинское гражданство. В своих показаниях по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича он частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине.

Дачу показаний Генпрокуратуре Украины господин Вороненков объяснил тем, что Виктор Янукович «предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ». «Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд… Я никого не предавал, я не изменял своей присяге. Если Путин считает своим другом ранее дважды судимого Януковича, то мне такие друзья не нужны»,— заявлял экс-депутат.

Денис Вороненков и Мария Максакова в своих интервью заявляли, что в думском голосовании по вопросу присоединения Крыма к РФ в 2014 году участия не принимали, хотя и числятся как проголосовавшие за. «Я не голосовал, за меня голосовали карточкой,— утверждал господин Вороненков.— Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал». Присоединение Крыма он назвал «захватом» и «ошибкой, которую надо исправлять». Госпожа Максакова заявила, что специально уехала в Таиланд, чтобы не участвовать в голосовании по Крыму, но за нее проголосовали коллеги по фракции «Единой России». Как Денису Вороненкову объявили заочный арест

После того как стало известно о его показаниях Генпрокуратуре Украины, в КПРФ заявили, что экс-депутат исключен из партии. А Мария Максакова лишилась партбилета «Единой России». Изначально единороссы заявляли, что «она не сделала ничего предосудительного» и «гонений» за поступки близких не будет. Поводом для исключения стало наличие у нее гражданства Германии, о котором она сама сообщила в СМИ. В начале марта госпожу Максакову уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных.

Вскоре после появления информации об убийстве пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о случившемся, но отказался от подробных комментариев. «Это не наша тема, что нам комментировать»,— заявил он. При этом «измышления, которые уже звучат — о пресловутом российском следе» господин Песков назвал абсурдными. Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что «Россия точно была не заинтересована в этом»: «Он не представлял никакого интереса для России. Это пустой человек, который подвергался в России уголовному преследованию». По ее словам, господин Вороненков «убежал от уголовной ответственности на Украину и сделал какие-то безумные, бессмысленные заявления».

Слова Петра Порошенко, назвавшего убийство Дениса Вороненкова «актом государственного терроризма» со стороны России, госпожа Матвиенко прокомментировала так: «На воре и шапка горит». Теперь «трудно рассчитывать на справедливое расследование этого убийства», считает спикер СФ: «Ну что, следователи будут теперь какую-то другую версию рассматривать?» Российские правоохранительные органы, по ее словам, «готовы к расследованию», поскольку «заинтересованы в объективном следствии, объективных выводах».

Российские политики уже через час после убийства выражали уверенность в его заказном характере и сообщали, что в «показательной политической провокации» обвинят наши спецслужбы. Такую вероятность «полной ерундой» сразу назвал лидер справороссов Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был более радикальным: «Мы должны понимать, что эту диверсию могла продумать СБУ под руководством ЦРУ». «Фактически Вороненков мог стать такой ритуальной жертвой украинского режима, украинская сторона попытается переложить ответственность на российские спецслужбы»,— заявил депутат Госдумы секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он предложил не забывать о сложной «политической и криминогенной ситуации в Киеве».

Сдержанных оценок было меньше. «Как и любое убийство, это тяжкое преступление, нужно срочно возбуждать уголовное дело, провести расследование, создавать следственную группу»,— заявил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»), отметив, что «к сожалению, на Украине это не первое убийство политика, журналиста». Но «перед тем как давать какие-то осуждения, нужно сначала раскрыть преступление, найти виновное лицо, а потом давать комментарии и делать какие-то прогнозы». «Главное, чтобы это следствие было политически беспристрастным, особенно в условиях, когда есть силы, заинтересованные не глядя спихнуть это на Россию, это читается на раз-два»,— уверен первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников. «Все под богом ходим»,— заявил “Ъ” зампред думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, отказавшись как-либо оценивать как инцидент, так и бывшего коллегу.

«Я придерживаюсь криминальной версии, потому что Денис Вороненков довольно глубоко увяз в имущественных спорах и конфликтах, причем с очень авторитетными людьми,— заявил зампред думской фракции справороссов Михаил Емельянов.— Все-таки из-за денег убивают часто. А из-за политики — это не та фигура, которая могла представлять политический интерес с точки зрения носителя информации или влиятельности на общественное мнение».

Дела на закрытие

Адвокат экс-депутата Андрей Гривцов рассказал, что последний раз связывался со своим клиентом в минувшую среду около девяти часов вечера. «Мы обсуждали по электронной почте стратегию защиты по его уголовному делу»,— сообщил господин Гривцов. По его словам, главным образом защита добивалась снятия заочно обвиняемого Дениса Вороненкова с международного розыска, благодаря которому он фактически оказался невыездным с территории Украины. Адвокат с согласия своего клиента около десяти дней назад направил в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и СКР соответствующие ходатайства, указав в них точный адрес местожительства господина Вороненкова на Ставропольской улице Киева. Таким образом, как рассчитывала защита, его розыск должен быть прекращен, поскольку Генпрокуратура России могла сразу направить властям Украины запрос о его экстрадиции. Соответствующий запрос подлежал отклонению на том основании, что Денис Вороненков имел украинское гражданство, а эта страна, как и любые другие, своих граждан никому не выдает.

Запрос в Киев так и не был направлен. А сейчас вместо него на Украину поступит новый документ, в котором надзорный орган уже попросит официально проинформировать его о смерти Дениса Вороненкова. Соответствующее подтверждение из Киева послужит основанием для прекращения уголовного преследования экс-депутата, который заочно обвиняется СКР в «организации рейдерского захвата» (ч. 4 ст. 159 УК) двухэтажного здания в центре Москвы. Закрыть дело по не реабилитирующим фигуранта обстоятельствам можно лишь с согласия его близких родственников. Если они на предложение следствия ответят отказом, дело будет направлено в суд, который в случае признания Дениса Вороненкова виновным в мошенничестве также будет вынужден прекратить его уголовное преследование.

Другой адвокат — Вадим Багатурия, хороший знакомый Дениса Вороненкова,— полагает, что защита даже может попытаться выиграть это дело. «Неслучайно же Генпрокуратура дважды отказывала следствию в обращении в Госдуму для снятия с господина Вороненкова депутатской неприкосновенности»,— отметил он. Как Денис Вороненков дал показания против Виктора Януковича

В свою очередь, Вадим Лялин — адвокат предпринимателя Виталия Качура, которому господин Вороненков, по версии СКР, и продал за $2 млн двухэтажное здание (сделка в итоге была расторгнута через суд, а недвижимость возвращена ее владельцу Отари Кобахидзе),— заявил, что экс-депутат просто подставил его клиента под уголовное дело. «Господин Качур был осужден на четыре года два месяца,— напомнил он.— На основании показаний, которые господин Качур в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал на экс-депутата, тот сам оказался под следствием». В ближайшее время адвокат собирается ходатайствовать об условно-досрочном освобождении своего подзащитного.

Вадим Лялин не связывает покушение в Киеве с уголовным преследованием экс-депутата. Он полагает, что в этом убийстве, скорее всего, имеется политический след. При этом защитник не исключает и версию о долгах экс-депутата. Он рассказал, что господин Вороненков в свое время торговал наградным оружием, которое получал от властей Киргизии (в рамках расследования дела о мошенничестве по этому поводу была проведена проверка, но дело по отдельному эпизоду следователи возбуждать не стали).

«Представьте, Вороненков за наградной пистолет Glock брал 100-процентную предоплату в размере €150–200 тыс., причем не от одного человека, а стволы получали далеко не все (в материалах дела речь шла о 200 пистолетах)»,— рассказал защитник, отметив, что своим оппонентам Денис Вороненков, работая в Госдуме, создавал еще и некие политические проблемы.

«Лучше бы Вороненков сел в тюрьму, чем был убит»,— отметил потерпевший по уголовному делу экс-депутата Отари Кобахидзе. При этом господин Кобахидзе заявил, что в минувшую среду его через посредника связали по телефону с экс-депутатом Вороненковым. Последний, по его словам, извинившись, предложил компенсировать «моральный ущерб». Господин Кобахидзе утверждает: его собеседник был готов вернуться в Россию с тем, чтобы дать следствию показания о якобы готовящемся новом захвате его недвижимости. Сам Отари Кобахидзе собирается официально проинформировать об этом следственные органы.

В связи с убийством Дениса Вороненкова в СМИ высказывалась версия о возможной причастности к происшедшему бывшего гражданского мужа Марии Максаковой — «вора в законе» Владимира Тюрина (Тюрик). Однако бывший адвокат «авторитета» Сергей Беляк назвал подобные предположения чушью. По его словам, Владимир Тюрин с пониманием отнесся к тому, что они расстались, а к детям и самой госпоже Максаковой, которой он «помог стать депутатом», до сих пор относится с уважением.

Источник: Ъ

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