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По инициативе Путина Госдума расширит полномочия ФСО

Комитет Госдумы по безопасности на заседании в четверг, 23 марта, рекомендовал депутатам поддержать в первом чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) временно ограничивать движение транспорта, а также при необходимости безвозмездно использовать аэропорты и порты. Об этом сообщает РБК.

Законопроект был внесен в начале февраля президентом России Владимиром Путиным.

ФСО законопроектом предлагается наделить правом «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны». Также госохрана после принятия законопроекта сможет безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

Также президентские поправки уточняют особенности прохождения службы в органах государственной охраны, устанавливается ненормированный служебный день для отдельных категорий сотрудников органов государственной охраны, а также особенности компенсации за ненормированный служебный день.

Проект предлагает включить работников органов государственной охраны в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Наконец, согласно проекту закону, сотрудникам ФСО запрещается размещать в СМИ и интернете информацию, включая фото- и видеоматериалы, о себе и «других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны». Документом также запрещается сообщать о своей служебной деятельности или работе ФСО.

Новости smi2.ru

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По инициативе Путина Госдума расширит полномочия ФСО

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 марта 2017 г. [07:40]

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