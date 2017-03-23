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Мне интересно, куда организации Бердска должны сдавать люминисцентные лампы? Куда их сдают школы?
Сегодня заставала вот такую картину (см.фото.): мусорка около Лицея №7 и школы «Экология и диалектика».
Считаю, что с мусором подобного рода организации следует штрафовать!
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [22:25]
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