Мне интересно, куда организации Бердска должны сдавать люминисцентные лампы? Куда их сдают школы?

Сегодня заставала вот такую картину (см.фото.): мусорка около Лицея №7 и школы «Экология и диалектика».

Считаю, что с мусором подобного рода организации следует штрафовать!

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