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Куда школам девать лампы?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:

Мне интересно, куда организации Бердска должны сдавать люминисцентные лампы? Куда их сдают школы?

Сегодня заставала вот такую картину (см.фото.): мусорка около Лицея №7 и школы «Экология и диалектика».

Считаю, что с мусором подобного рода организации следует штрафовать!

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Куда школам девать лампы?Куда школам девать лампы?

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [22:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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