Это камера теплотрассы во дворе дома №12 по ул. Герцена. Кроме прочего мусора (на эти «колодцы» выбрасывают старые шины, стулья) круглый год сюда выкладывают размоченные сухари, заплесневевший хлеб, остатки мяса, мясные кости, хрящи и подобные останки животных. Видимо, так люди прикармливают птиц…

На этой неделе кто-то додумался выбросить на «колодцы» птичьи лапы, которые пролежали (и до сих пор там лежат) всю неделю… Неужели вы думаете, что принадлежащие семейству птиц голуби, станут «есть себе подобных?!!!» ЛЮДИ, ОЧНИТЕСЬ! ПРЕКРАТИТЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ СЮДА МУСОР!

Сейчас все тает, стоит жуткий запах… Через этот двор проходит тротуар, по которому детей ведут в расположенные неподалеку детские сады. Задумайтесь, что подумают дети, увидев птичьи лапы на «колодцах» и как объяснят родители причину их появления здесь?!

Такая помойка на этом месте круглый год. Летом здесь кишат мухи, которые залетают К ВАМ ЖЕ домой! Уважаемые, если вы не прекратите выкладывать на эти «колодцы» мусор, скоро к вам домой прибегут крысы и тараканы!

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