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Здравствуйте!!!
Мы, жители улицы 8 Марта, хотим выразить огромную благодарность и сказать спасибо нашим депутатам: Захарову Владимиру Юрьевичу и Захарову Владимиру Николаевичу за помощь в уборке и вывозе снега с наших улиц.
Снега вывезли огромное количество машин, Улица 8 Марта находится в низине: наши дома, гаражи всегда затапливает. Вывозят снег с частного сектора уже не первый год, оказывая людям неоценимую помощь!
Спасибо работникам ООО «Городские дороги»!!! Такие хорошие ребята! Работали с самого утра до позднего вечера, внимательно и аккуратно убирая снег от полисадников и домов.
Познакомились с водителем Камаза Н 748 ВУ Арифом Абдурахмоновым: какой внимательный и отзывчивый человек!
Огромное Всем Спасибо, что помогли нам!
Жители домов № 4,7,9 улицы 8 Марта.
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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [22:15]
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