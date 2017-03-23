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Спасибо депутатам Захаровым!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Шевелёв Сергей Николаевич:

Здравствуйте!!!

Мы, жители улицы 8 Марта, хотим выразить огромную благодарность и сказать спасибо нашим депутатам: Захарову Владимиру Юрьевичу и Захарову Владимиру Николаевичу за помощь в уборке и вывозе снега с наших улиц.

Снега вывезли огромное количество машин, Улица 8 Марта находится в низине: наши дома, гаражи всегда затапливает. Вывозят снег с частного сектора уже не первый год, оказывая людям неоценимую помощь!

Спасибо работникам ООО «Городские дороги»!!! Такие хорошие ребята! Работали с самого утра до позднего вечера, внимательно и аккуратно убирая снег от полисадников и домов.

Познакомились с водителем Камаза Н 748 ВУ Арифом Абдурахмоновым: какой внимательный и отзывчивый человек!

Огромное Всем Спасибо, что помогли нам!

Жители домов № 4,7,9 улицы 8 Марта.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [22:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

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