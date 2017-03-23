Весна — пора обновлений. После долгой зимы не только волосы, но и кожа требует питания и восстановления. Продолжительные холода сделали ручки бердчанок сухими и шелушашимися. Кому-то даже не помогают питательные кремы. Но справиться с той проблемой можно в короткие сроки. Просто забегите на 20 минут в студию красоты Аллы Захаровой.

Для красоты ваших ручек

В одной из самых приятных и уютных студий красоты, с невероятно располагающими к себе обстановкой и сотрудниками вам предложат полечить кожу рук с помощью парафинотерапии.

В косметологии парафиновое обертывание считается самой эффективной и приятной процедурой.

— Процедура эта увлажняет и питает кожу рук. Под воздействием тепла поры расширяются, из организма выбрасываются токсины и вредные вещества. Парафин остывает и все питательные вещества остаются в коже, а все шлаки — в парафине, — объясняет мастер маникюра и педикюра Наталья.

Длится эта процедура всего 20 минут, а эффект заметен с первого раза. Кожа разглаживается, становится эластичной, исчезают даже мелкие морщинки. Для полного восстановления кожи рук потребуется около 10 процедур.

Тем, кому противопоказана горячая парафинотерапия, в студии красоты Аллы Захаровой предложат холодный вариант с аналогичным эффектом.

Для кожи рук и ног в студии красоты предложат клиенткам и другие приятные и действенные spa-процедуры.

Естественно, что после того, как кожа на ручках стала мягкой и бархатистой, любая клиентка захочет сделать маникюр. Наталья, обладатель нескольких дипломов престижных школ маникюрного искусства, предложит вам классический или аппаратный варианты. Студия красоты работает только с материалами класса люкс, поэтому гель-лаковое покрытие будет держаться долго. А еще в «копилке» мастера немало предложений по росписи и украшению ногтей.

Не бойтесь меняться!

Одновременно с перчатками мы снимаем и головные уборы. И не всегда то, что царит на нашей голове, может вызвать приятные эмоции. А это значит, что пора заняться своими волосами. Всегда найдется и тот, кто-то с наступлением весны захочет кардинально поменять свой образ.

У мастера-универсала Аллы Захаровой за плечами 20-летний опыт работы парикмахером. За эти годы она была участником многих фестивалей профессионального мастерства, работала на телевизионном канале, где делала прически ведущим и моделям. Но если ко всему этому еще и прибавить время, когда она училась в школе и стригла своих подружек и родственников, опыта наберется гораздо больше. Алла мечтала стать парикмахером, как только взяла ножницы в руки. Только человек, который влюблен в свою профессию и получает от своего труда максимум удовлетворения, а не просто гонится за заработком, способен сотворить настоящее чудо. И это чудо можно увидеть в каждой прическе или стрижке Аллы Захаровой.

Автор слайд-шоу Галина Панчева

— В новом сезоне остается в тренде брондирование, омбре, эффект выгоревших концов. На пике популярности стилизованный «боб», каре. Даже возрастные женщины прощаются с длинными волосами и хвостиками и не боятся открыть шею, подчеркнуть затылок и сделать объем. И выглядят потрясающе. Когда наши клиентки делают челочки, многие из них прибегают к коррекции бровей. Новая прическа и красивые выразительные брови делают женщин просто обворожительными. Они уходят довольными, и нам это приносит огромное удовольствие, — рассказывает парикмахер.

Алла Захарова обожает делать прически невестам, участницам фотосессий, и тем, кто готовится отметить важное событие в своей жизни или пойти на свидание. Даже с волосами длиной до половины шеи, она создаст парикмахерский шедевр.

«Не бойтесь меняться!» — с таким лозунгом Алла идет по жизни и всегда говорит об этом своим клиенткам. Даже самые консервативные дамы, на протяжении десятилетий делавшие одну стрижку и красившие волосы в один и тот же цвет, поддавшись обаянию и умению убеждать парикмахера, идут на эксперимент. И после этого смотрятся в зеркало, приятно удивляются и обязательно произносят: но как такое возможно?

— Не бывает такого, чтобы внешность человека нельзя было изменить в лучшую сторону с помощью стрижки, окраски, коррекции бровей. Благодаря своему опыту я сразу могу сказать, какую прическу нужно сделать девушке или женщине, какой цвет волос будет им к лицу, — говорит Алла Захарова.

Мастер-универсал не ставит свое дело на поток. С каждым клиентом она готова работать по три-четыре часа в зависимости от сложности заказа. Она с удовольствием дает советы, как правильно ухаживать за волосами, какие средства выбрать для ухода. И с каждым посетителем работает индивидуально.

Для посещения студии красоты Аллы Захаровой необходима предварительная запись. Но если в работе сотрудников есть «окошко» они примут вас без записи.

Станьте красивыми этой весной в студии красоты Аллы Захаровой!

Бердск, ул.Ленина, 13в (вход с торца) 8-983-313-29-00, 8-952-941-49-99

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