Несмотря на отказ мэрии Бердска в проведении пикета сторонникам Навального, акция состоится. Об этом вечером 23 марта после получения официального ответа чиновников рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко. По его словам, бердская власть дала очень смешной ответ, который оказался уникальным для сотни городов России, где планируется в воскресенье, 26 марта, провести антикоррупционные пикеты.

— В Новосибирске и Искитиме отказали по причине того, что на том же месте с то же время будут проходить другие мероприятия. А в Бердске — на основании того, что на этом месте пройдет не только другое мероприятие, но еще муниципалитет собирается чистить снег. Поэтому, дескать, там никакие другие мероприятия пройти не могут. Как у них в воспаленном мозгу укладывается одновременно и чистка снега, и мероприятие, я не знаю, — прокомментировал Бойко. И оценил уникальность бердского ответа:

— Наши юристы всякое повидали. Мы в 98 городах России заявились. Но бердский отказ лучше всех! И то, что его нет в последнем видео Навального — это наша недоработка — просто не успели Москве показать. Но попадет обязательно!

Закон №54 о массовых мероприятиях говорит: отказывая в проведении акции в конкретном месте и в конкретное время власти обязаны (а не могут) предоставить либо другое место, либо другое время.

— Заметьте, не дату, а время — раньше или позже. У Конституционного суда есть по этому поводу даже специальное разъяснение: если муниципалитет отказал, не предоставив другого времени и места, мероприятие считается согласованным. Поэтому у нас как у организаторов позиция единая и в Бердске, и в Новосибирске, и в Искитиме: считаем наши мероприятия согласованными и поэтому будем их проводить. Акции состоятся в назначенное время в назначенном месте, — заявил Сергей Бойко.

В Новосибирске пикет начнется в 14.00 в Первомайском сквере, в Бердске в 13.30 между мэрией и ЦУМом, в Искитиме — на площадке перед РДК. Сейчас идет подготовка к акция, поскольку, считает Бойко, правда на их стороне, да и горожане в своем городе имеют право собираться.

Предполагается, что в Бердске на площадку к ЦУМу выйдут 50 человек с плакатами. Поскольку заявлен не митинг, а пикет, то не планируют использовать микрофоны, мегафоны и другую звукоусиливающую аппаратуру. По оценке Бойко, места у ЦУМа хватит всем — и экологам, и коммунальщикам, и оппозиционерам.

— У нас просто есть вопросы к власти, которые мы хотим задать. Поговорим немножко, пообщаемся. Власть же знает, что мы от нее хотим, мы знаем, что она нам может сказать, — заявил Сергей Бойко о мирном характере пикета.

Его не пугает возможный интерес к акции полицейских. Сторонники Навального имеют железобетонные, как выразился Бойко, аргументы в свою пользу. По его словам, на площадке у площади Горького мероприятия вообще можно не согласовывать, та как она официально закреплена за массовыми мероприятиями.

— Если полиция потребует прекратить пикет, мы драться и жечь покрышки не будем. Прекратим, — подытожил глава новосибирского штаба Навального. Но он подозревает, что во всех трех городах Новосибирской области другие акции на том же месте и в то же время появились уже после подачи уведомления. Конечно, доказать это практически невозможно: — Я подозреваю, что и сами «организаторы» этих других акций впервые услышали о них только что.

По оценке Бойко, власть боится массовости, стремясь выставить повод для акций как неинтересный никому, как неправду. Напомним, что волна протеста покатилась по стране после того, как в начале марта Алексей Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией об «империи Медведева», о якобы принадлежащей ему недвижимости и других богатствах.

— У нас в группах по стране уже более 100 тыс. подписано. Для Бердска — даже если 50 человек придет — это уже заметное мероприятие. Кто-то из Бердска в Новосибирск поедет. Это значит, что люди интересуются, задают вопросы и хотят получить ответы, — подытожил Сергей Бойко.

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