Как сообщают СМИ, задержан киллер, убивший экс-депутата. Полиция подтвердила задержание. «Ему предоставляется первоочередная медицинская помощь»,— заявил начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, перестрелка произошла возле входа в отель Premier Palace. «Один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков»,— рассказал Крищенко.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что господин Вороненков шел на встречу с ним. Пономарев в Facebook:

— Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна — я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков. Мои глубочайшие соболезнования Maria Maksakova…

Уехавшего из России на Украину бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Члены его ОПГ переписали на себя здание на Международной улице Москвы стоимостью 127 млн рублей. По данным следствия, господин Вороненков вложил в махинации около $75 тыс., а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн рублей.

В начале марта Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о заочном аресте господина Вороненкова. Судебная санкция понадобилась следствию, чтобы инициировать через Интерпол международный розыск.

Видео ютюб: Первые секунды после перестрелки

Ключевой версией убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова являются «действия Российской Федерации». Об этом позже заявил заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает РБК.

По его мнению, действия России были направлены на «уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили на Украине».

Охрана экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева будет усилена после убийства в Киеве его бывшего коллеги Дениса Вороненкова, сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

«Думаю, этот вопрос сейчас будет рассматриваться как можно скорее, потому что мы не можем терять свидетелей», — заявила она, отметив, что «думает», охрана Ильи Пономарева «будет усилена».

Также об усилении охраны лиц, находящихся в судебном процессе по делу о госизмене бывшего главы Украины Виктора Януковича рассказал советник главы МВД Илья Кива. «Все действия, которые должны быть совершены, они происходят», — приводит его слова телеканал. В настоящий момент, по информации Кива, «охрана выставлена». «Врачи выполняют свою работу. Все работают», — сказал он.

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