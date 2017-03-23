Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Застрелен в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков

В результате перестрелки в центре Киева сегодня, 23 марта, погиб бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Убийство произошло на углу улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. Полиция рассматривает версию заказного убийства.

Как сообщают СМИ, задержан киллер, убивший экс-депутата. Полиция подтвердила задержание. «Ему предоставляется первоочередная медицинская помощь»,— заявил начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, перестрелка произошла возле входа в отель Premier Palace. «Один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков»,— рассказал Крищенко.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что господин Вороненков шел на встречу с ним. Пономарев в Facebook:

— Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна — я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков. Мои глубочайшие соболезнования Maria Maksakova…

Уехавшего из России на Украину бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Члены его ОПГ переписали на себя здание на Международной улице Москвы стоимостью 127 млн рублей. По данным следствия, господин Вороненков вложил в махинации около $75 тыс., а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн рублей.

В начале марта Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о заочном аресте господина Вороненкова. Судебная санкция понадобилась следствию, чтобы инициировать через Интерпол международный розыск.

Видео ютюб: Первые секунды после перестрелки

Ключевой версией убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова являются «действия Российской Федерации». Об этом позже  заявил заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает РБК.

По его мнению, действия России были направлены на «уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили на Украине».

Охрана экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева будет усилена после убийства в Киеве его бывшего коллеги Дениса Вороненкова, сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

«Думаю, этот вопрос сейчас будет рассматриваться как можно скорее, потому что мы не можем терять свидетелей», — заявила она, отметив, что «думает», охрана Ильи Пономарева «будет усилена».

Также об усилении охраны лиц, находящихся в судебном процессе по делу о госизмене бывшего главы Украины Виктора Януковича рассказал советник главы МВД Илья Кива. «Все действия, которые должны быть совершены, они происходят», — приводит его слова телеканал. В настоящий момент, по информации Кива, «охрана выставлена». «Врачи выполняют свою работу. Все работают», — сказал он.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
Застрелен в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [17:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:10] Пикет сторонников Навального состоится в Бердске

[17:50] Застрелен в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков

[17:15] Незаконный игорный бизнес прикрыли в Бердске

Все новости

[20:10] Пикет сторонников Навального состоится в Бердске

[17:50] Застрелен в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков

[17:15] Незаконный игорный бизнес прикрыли в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: