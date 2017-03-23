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Как сообщают СМИ, задержан киллер, убивший экс-депутата. Полиция подтвердила задержание. «Ему предоставляется первоочередная медицинская помощь»,— заявил начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко.
По его словам, перестрелка произошла возле входа в отель Premier Palace. «Один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков»,— рассказал Крищенко.
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что господин Вороненков шел на встречу с ним. Пономарев в Facebook:
— Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна — я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков. Мои глубочайшие соболезнования Maria Maksakova…
Уехавшего из России на Украину бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Члены его ОПГ переписали на себя здание на Международной улице Москвы стоимостью 127 млн рублей. По данным следствия, господин Вороненков вложил в махинации около $75 тыс., а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн рублей.
В начале марта Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о заочном аресте господина Вороненкова. Судебная санкция понадобилась следствию, чтобы инициировать через Интерпол международный розыск.
Видео ютюб: Первые секунды после перестрелки
Ключевой версией убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова являются «действия Российской Федерации». Об этом позже заявил заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает РБК.
По его мнению, действия России были направлены на «уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили на Украине».
Охрана экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева будет усилена после убийства в Киеве его бывшего коллеги Дениса Вороненкова, сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.
«Думаю, этот вопрос сейчас будет рассматриваться как можно скорее, потому что мы не можем терять свидетелей», — заявила она, отметив, что «думает», охрана Ильи Пономарева «будет усилена».
Также об усилении охраны лиц, находящихся в судебном процессе по делу о госизмене бывшего главы Украины Виктора Януковича рассказал советник главы МВД Илья Кива. «Все действия, которые должны быть совершены, они происходят», — приводит его слова телеканал. В настоящий момент, по информации Кива, «охрана выставлена». «Врачи выполняют свою работу. Все работают», — сказал он.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [17:50]
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