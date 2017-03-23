В Бердске в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя г. Искитима в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в прокуратуре Новосибирской области сегодня, 23 марта.

Прокурор Бердска Роман Сивак утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего ранее судимого жителя Искитима, директора ООО «Сибирское коллекторское агентство» Евгения Носовца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использование игрового оборудования вне игорной зоны).

По версии следствия, Носовец, зная о том, что в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в РФ» игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах (Новосибирская область к ним не относится), приобрел у неустановленных лиц 6 игровых автоматов.

Он расположил игровые автоматы в подвальном помещении здания, расположенного по адресу: Бердск, ул. К. Маркса, 39, где с 5 сентября по 27 октября 2015 года проводил с использованием этих автоматов незаконные азартные игры.

Незаконная деятельность Носовца пресечена сотрудниками полиции, игровые автоматы изъяты. Мера процессуального принуждения к Носовцу не применялась.

Носовец уже судим в октябре 2016 года мировым судьей 3-го судебного участка Искитимского района за совершение аналогичного преступления. На этот раз уголовное дело по существу рассмотрит мировой судья 3-го судебного участка города судебного района Бердска.

Новости smi2.ru