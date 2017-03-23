Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Угонщика отечественных авто задержали бойцы Росгвардии в Бердске

В Бердске задержан подозреваемый в угонах автомобилей, сообщили сегодня, 23 марта, в управлении МВД по Новосибирской области.

Ночью 22 марта в дежурную часть отдела МВД России по Бердску поступило заявление от жителя города о том, что неизвестный угнал его автомобиль ВАЗ-21043, припаркованный у дома по улице К. Маркса. Ущерб составил 15 тысяч рублей. На место преступления была направлена следственно-оперативная группа.

Были организованы поиски, в результате которых подозреваемый по приметам был задержан сотрудниками Росгвардии. Им оказался 21-летний житель Бердска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование. Также установлена причастность подозреваемого к совершению еще одного преступления. Вечером 21 марта от дома по улице Герцена им был совершен угон автомобиля ВАЗ-2109.

Новости smi2.ru

  • Угнала у матери Toyota за 500 тыс. рублей 16-летняя жительница Бердска (3)
  • Телефонный мошенник представился полицейским и обманул пенсионерку из Бердска на 45 тысяч рублей (2)
  • Розыск свидетелей: четверо избили жителя Бердска и угнали автомобиль «Subaru Legacy B4» (17)
  • Рецидивист отобрал 400 тыс. рублей пенсий у почтальона с помощью газового баллончика (2)
  • Пьяный угонщик на Toyota сбил семейную пару на ОбьГЭСе и скрылся с места ДТП на попутке (5)
Угонщика отечественных авто задержали бойцы Росгвардии в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [17:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:10] Пикет сторонников Навального состоится в Бердске

[17:50] Застрелен в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков

[17:15] Незаконный игорный бизнес прикрыли в Бердске

Все новости

[20:10] Пикет сторонников Навального состоится в Бердске

[17:50] Застрелен в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков

[17:15] Незаконный игорный бизнес прикрыли в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: