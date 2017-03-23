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В Бердске задержан подозреваемый в угонах автомобилей, сообщили сегодня, 23 марта, в управлении МВД по Новосибирской области.
Ночью 22 марта в дежурную часть отдела МВД России по Бердску поступило заявление от жителя города о том, что неизвестный угнал его автомобиль ВАЗ-21043, припаркованный у дома по улице К. Маркса. Ущерб составил 15 тысяч рублей. На место преступления была направлена следственно-оперативная группа.
Были организованы поиски, в результате которых подозреваемый по приметам был задержан сотрудниками Росгвардии. Им оказался 21-летний житель Бердска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование. Также установлена причастность подозреваемого к совершению еще одного преступления. Вечером 21 марта от дома по улице Герцена им был совершен угон автомобиля ВАЗ-2109.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [17:05]
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