Бердский городской суд 23 марта продлил арест обвиняемому в коррупционных преступлениях экс-депутату и экс-директору УК «Жилстройсервис» Алексею Осину. Сейчас он находится в статусе подследственного, так как его уголовное дело вернули на доследование после нескольких судебных заседаний в декабре 2016 года.

Напомним, по версии обвинения, с 2011 по 2015 год управляющая компания «Жилстройсервис», которую возглавлял Осин, не платила по счетам Комбината бытовых услуг. Хотя у компании жители исправно платили за коммунальные услуги УК. Следствие полагает, что деньги жителей намеренно удерживались в компании. Долг «ЖСС» перед КБУ составил более 20 млн рублей. В последствии это привело к фактическому банкротству УК и к увеличению дебиторской задолженности КБУ, которое и без того является убыточным предприятием.

Кроме того, считает следствие, Осин изымал из кассы денежные средства в подотчет, которые присваивал либо растрачивал по своему усмотрению. Таким образом он, предположительно, присвоил себе около 2 млн рублей и потратил их на приобретение техники и оплату своего обучения в Томском филиале РАНХиГС. При этом, как следует из свидетельских показаний, частично озвученных в суде, Осин потраченные средства не возвращал. Систематические эпизоды растрат продолжались несколько лет.

Весной 2016 года Осин досрочно сложил с себя депутатские полномочия, так как нарушил закон — не отчитался о своих доходах. Он ушел в фермерство. Все его имущество арестовано следователями.

С сентября 2016 года Осин содержится под стражей. Дело его уже доходило до суда, однако его возвратили в органы следствия из-за некоторых противоречий. По данным «Курьер. Среда. Бердск», дело Осина сейчас расследуют областные силовики.

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