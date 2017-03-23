С самого открытия во взрослой поликлинике №1 Бердска сегодня, 23 марта, столпотворение. Престарелые бердчане и инвалиды, которым положены бесплатные лекарства пришли за своей «порцией» медикаментов. Но на руках рецепта на их получение нет — обещали выдать после обеда, когда препараты доставят в Бердск и оформят. Но льготники караулят двери аптеки, чтобы успеть расхватать все флакончики и коробочки: позже, уверяют они, лекарств на всех не хватит.

— Вот стоит народ, а им говорят: «Вот сейчас лекарства посчитаем, а потом дадим рецепты». А заранее вы не знаете что-ли? Вы же даете заявку, — прорывается в кабинет к заведующей по дополнительному лекарственному обеспечению Ирине Зубковой 75-летний Геннадий Гришаев. По словам пенсионера, в прошлом месяце ему не хватило лекарств, и за них пришлось расплатиться в обычной аптеке из своего кармана.

— Заранее мы не знаем сколько придет. Этим занимается другая организация — «Новосибоблфарм», — объясняет Ирина Раифовна, которая вынуждена прервать визит другого пациента. — Она имеет право взаимозаменять некоторые препараты. Спускает нам шаблон, и мы согласно заявкам из него выбираем. Списки льготников находятся на участках у каждого терапевта — персонифицированные заявки.

Хотя рецепт действует от 1 до 3 месяцев, получить причитающиеся им препараты льготники стремятся в день их поставки. Поэтому в коридорах двух этажей возле кабинетов выписки рецептов случилась давка. «Областникам, говорят, есть лекарства, а по федеральной льготе — ничего нет», — возвещает собравшимся бердчанка, побывавшая на разведке за одной из дверей.

— Из всего перечня, из 8 лекарств, я только три получаю, все остальные покупаю. Вот мы сейчас не возьмем, что есть — потом вообще не возьмем. Мы полдня простоим, нам три таблетки дадут, — пожимает плечами Ирина Иванова.

Галине Крысиной положены лекарства от опасных недугов, которые требуют постоянного приема медикаментов, — сахарного диабета и гипертонии. Но пенсионерка утверждает, что выбивать их приходится с большим трудом, и не всегда это удается. — В прошлом месяце пришла — нет, вашего лекарства уже нету, уже разобрали. То рецепт не печатают, то у них нет лекарства. Дочь пошла в приемную Краморова, и он все таблетки мне выложил. А так я не могу получить. Зачем тогда нам их вообще выписывают? — недоумевает Галина Ивановна. — Мы идем в аптеку и смело берем. Заведующая взрослого поликлинического отделения №1 Светлана Паршина уверяет, что дефицита льготных препаратов нет и удивляется огромным очередям и всеобщему возмущению: «Рецепты у нас печатают по участку — в каждом кабинете терапевты. Но они начнут печатать тогда, когда все будет занесено в программу. Какая-то нехватка может быть, поэтому потом пациенты идут к заведующей ДЛО и решают это вопрос индивидуально. Потому что бывают совершенно нонсенсные дела, когда кому-то не хватает-не хватает, а потом они же с просроченными сроками пачками приносят».

В пункте выдачи лекарств как раз подсчитывают коробочки, скляночки и ампулы. По словам заведующей Бердским филиалом аптеки «Новосибоблфарм» Ольги Тропиной, она не понимает, почему пациенти устроили давку у дверей. Провизор говорит, что препараты льготникам областного уровня выдаются бесперебойно, а проблемы федеральных решаются в кабинете Ирины Зубковой.

Однако в коридоре — совсем другие разговоры. Пенсионеры уверяют, что медикаменты до них не доходят. «Покупаю сама лекарства. Безобразие, беспредел! Я диабетик, но я не получаю ничего, я даже от давления не получаю», — возмущается Тамара Водолазская. — У нас с мужем федеральная льгота, но иной раз бывает дадут, а бывает и надут, — сетует Екатерина Коновалова. — А лекарства очень дорогие: по 600 и по 700 рублей, у меня пенсии на все не хватает. Говорят, что лекарств нет — и все.

Главный врач бердской горбольницы Юрий Краморов подтверждает, что каких-то препаратов може недоставвать. Но слова льготников о том, что им не выдают препараты, без которых нельзя обойтись, он опровергает. — Хватает лекарств всем. Все дорогостоящие жизненно необходимые медикаменты есть. Если кому-то чего-то не хватает, все идут в мой кабинет и решают этот вопрос. Кто-то просто анальгин получает, а кто-то лекарство при бронхиальной астме, без которого человек может задохнуться. Льготники имеют право на многие препараты помимо тех, которые жизненно необходимы при заболевании. Они хотят получать их все. Но чего-то не хватило — вот причина в чем, — объяснил главный медик Бердска.

После сегодняшнего столпотворения и некоторые пациенты намерены жаловаться в минздрав и даже правоохранителям. Чтобы прояснить ситуацию, «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшее время направит запрос в профильное ведомство. Напомним, бердские пенсионеры и инвалиды не в первый раз бунтуют из-за трудностей в получении бесплатных лекарств. После очередной давки в июне прошлого года, минздрав решил завозить препараты дважды в месяц. Однако, судя по толчее у кабинетов выписки рецептов, проблема по-прежнему осталась.

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