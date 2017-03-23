Фигурант дела о хищении 225 млн руб., директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов был задержан при попытке скрыться и спрятать деньги. Об этом заявил в Басманном суде Москвы следователь Сергей Новиков, передает РБК. «Каминов пытался в пять утра скрыться, но был задержан сотрудниками ФСБ. Этому есть свидетели. Также он пытался спрятать значительную сумму в валюте», — заявил следователь.

Директор ФГУП «Атэкс» в свою очередь сказал, что скрываться от следствия не пытался. Он рассказал, что был задержан на территории своего дачного участка. «Ко мне никто не ломился, просто я вышел подышать воздухом как раз с утра, потому что просыпаюсь в это время. Со всех сторон начали возникать люди, которые взяли меня под руки и завели в дом. Никакой попытки бегства я не совершал», — подчеркнул он. В ходе заседания Каминов заявил, что не признает себя виновным, но готов сотрудничать со следствием.

Также следователь сообщил, что Станислав Кюнер, заместитель Каминова, собирался, по версии следствия, скрыться во Франции. «У Кюнера был приобретен билет на 22 марта во Францию, в связи с чем следствие полагает, что он имел намерение скрыться», — сказал представитель СК.

В Басманном суде Москвы в среду, 22 марта, рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каминова, Кюнера, бывшего директора компании «Стройкомплект», а также Дмитрия Торчинского, Сергея Литвинова, Александра Родионова и Сергея Перевалова.

Они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе, расхищавшем бюджетные деньги, предназначенные для строительства государственных объектов. Расследование ведется по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Организация преступного сообщества» (​ч. 4 ст. 159 и ч. 1, 2 ст. 210 УК). Как сообщал СКР, «ущерб от действий преступного сообщества составил не менее 225 млн руб.».

О задержании руководителей «Атэкс» сообщалось накануне. Как писал РБК, они стали подозреваемыми в деле о хищении средств при строительстве Объекта №53 — Дома приемов в президентской резиденции «Ново-Огарево».

Кроме того, РБК выяснил, что «Атэкс» занимался строительством и реконструкцией и в других резиденциях главы государства. В частности, речь идет о резиденции «Русь» в национальном парке «Завидово», а также резиденции «Горки-9».

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