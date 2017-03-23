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— Мы передали ответ, что не можем согласовать пикетирование 26 марта, как они просят, в связи с тем, что ранее было подано уведомление о проведении на этой же закрепленной территории публичного мероприятия в форме пикета эколологического характера.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [15:35]
[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги
[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска
[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили
[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги
[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска
[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили
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