Депутат Государственной думы Дмитрий Белик предложил создать в каждом регионе общественные комиссии по контролю над возмещением по ОСАГО, чтобы избежать починки машин «кувалдой и напильником».

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой.

По словам Белика, автовладельцы переживают из-за нового закона.

«Люди обеспокоены где, кем и как будут чиниться их автомобили. Именно поэтому должны быть созданы общественные комиссии из автовладельцев, которые лично будут осматривать автосервисы на предмет нормального ремонта автомобилей», — сказал РИА Новости Белик.

По его мнению, нужно продумать четкую схему наказания страховых компаний за заключение договоров с недобросовестным автомастерскими.

«Страховщики могут найти шайку автослесарей, которые возьмутся чинить машину с помощью напильника и кувалды. А это недопустимо», — отметил депутат.

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