Туберкулез считается наиболее распространенной болезнью человечества. Первые упоминания об этом заболевании встречаются еще в истории Вавилона. Впервые полное описание туберкулеза было выдвинуто врачом Гиппократом. Единственное, что его предположение о том, что туберкулез является наследственным заболеванием, оказалось неверным. Позже было установлено, что на образование туберкулеза влияют негативные условия окружающей среды. 23 марта в мире установлена дата – Всемирный день туберкулеза. Туберкулез выбирает молодых В бердской горбольнице на учете у фтизиатра стоит около 400 пациентов. Половина из них с активным туберкулезом. Это те бердчане, у кого болезнь либо выявлена впервые, либо произошел рецедив. У остальных неактивная форма туберкулеза – они уже давно болеют, и им стало получше, объясняет заведующая противотуберкулезным отделением бердской ЦГБ Татьяна Петрова. Большая часть больных с активной формой в возрасте от 22 до 40 лет. Чаще всего с сопутствующими заболеваниями. В 2016 году не было выявлено ни одного ребенка с туберкулезом. Годом ранее врачи зарегистрировали чахотку у 9-месячного пациента. И папа, и мама малыша были больны. От них он и заразился. Мальчик более года лечился в Мочищенской детской туберкулезной больнице. В основном туберкулезом болеют люди с ослабленным иммунитетом и вредными привычками – алкоголики, наркоманы, люди, ведущие асоциальный образ жизни. Флюорография раз в году Каждому человеку необходимо взять за правило ежегодно проходить флюорографическое обследование, советует Татьяна Александровна. Когда в конце 80-х годов прошлого века заболеваемость туберкулезом снизилась, делать обязательную флюорографию стали раз в два года. В 90-е годы, когда обстановка в стране ухудшилась, люди голодали, эти «один раз в два года» дали большое количество туберкулеза. Так как был упущен момент, когда его можно было выявить, уверяет доктор. До 2014 года заболеваемость туберкулезом в Бердске шла по нарастающий. В 2015 году стали выявлять много пациентов с иммунодефицитом и на этом фоне их большое количество пришло с туберкулезом. Сейчас для пациентов с низким иммунитетом в инфекционном кабинете поликлиники проводят профилактику. Им выдают профилактические дозы двух противотуберкулезных препаратов. Возможно, поэтому заболеваемость в прошлом году снизилась, предполагает врач. Гаражные плеяды При заболевании туберкулезом человек может чувствовать слабость, недомогание. У него может снизиться аппетит, повыситься потливость, произойти потеря веса. По вечерам возможно повышение температуры. Все это заболевший относит к простуде и не идет обследоваться. Но эти симптомы должны заставить человека сделать флюорографию. — К нам приходят люди, которые не делали флюорографию с 1998 года. Ничего не беспокоит, значит это и не нужно делать, так они думали. Года полтора назад в реанимацию поступил пациент. В 60 лет он ушел на пенсию и 12 лет употреблял спиртное. Ему было не до обследований. Умер в больнице от туберкулеза. На учете у фтизиатра не состоял, — рассказывает доктор. Микробы туберкулеза окружают нас повсюду: они есть на коже, на одежде, в пыли. Они замерзают, а когда растают, снова оживают и ждут момента, когда человек ослабнет. Лечение от туберкулеза довольно длительное – минимум полгода. Запущенные случаи очень тяжело лечить, так как идет большое поражение легочной ткани, появляются дырки в легких. Человек с такой формой болезни становится очагом заражения для окружающих: родственников, знакомых, соседей, коллег. По словам Татьяны Александровны, в прежние времена у них лечились целые плеяды гаражных выпивох. Сначала они встречались в гаражах, а потом всей компанией встретились в больнице. В бердской горбольнице проводится стандартное лечение от туберкулеза, прописанное ВОЗ и минзравом России. С применением четырех препаратов. Если у пациента устойчивость к этим лекарствам, то ему предлагают резервные препараты через областной противотуберкулезный диспансер. Собирается лечебная комиссия, рассматривает снимки, анализы и назначает соответственное лечение. Тогда лечение получается длительным. Два года больной принимает семь препаратов.

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