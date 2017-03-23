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Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Дорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38 и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) Сканирование документа, фото Сканирование текст с распознаванием, без форматирования Сканирование текст с распознаванием, с форматированием Отправка/прием файлов по электронной почте Отправка/прием файлов с веб-сайтов Запись файлов на флеш-карту Набор текста (А4 формат) Составление резюме Рассылка резюме до 5 адресов Отправка факса (1 страница) Отправка факса по межгороду (1 страница)

Прайс-лист

Мы ждем вас по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38, вход с дальнего торца здания, отдельный вход. Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Понедельник и среда с 7.30 до 18.00 Тел: 8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02.

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Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [15:15]

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Курьер.Среда.Бердск

[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги

[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска

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[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги

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[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили


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Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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