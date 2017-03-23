25-26 марта в рамках противопаводковых мероприятий на территории Бердска будет производиться массовый вывоз снега со специализированной техникой с основных улиц города.

— Администрация Бердска обращается к владельцам автотранспорта с просьбой не оставлять свои автомобили без присмотра, парковать их в соответствии с правилами дорожного движения, так как стоящие на проезжей части транспортные средства существенно затрудняют, а в ряде случаев делают невозможным производство работ по уборке от снега улиц города, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Жителей города, отдыхающих в местах массового скопления людей, передвигающихся по маршрутам улично-дорожной сети, просим быть бдительными и осторожными, соблюдать правила техники безопасности.

Новости smi2.ru