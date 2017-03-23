Бердчане и новосибирцы борются за сохранение исторического здания бердского вокзала, построенного в 1913 году. Во вторник, 21 марта, в Новосибирске прошло заседание комиссии Общественной палаты, посвященное этому вопросу. В обсуждении участвовали около четырех десятков человек: культурологи, архитекторы, представители ОАО «РЖД» и активисты ОНФ.

Напомним, угроза железнодорожной гавани с вековой историей возникла в 2014 году, когда было принято решение реконструировать бердский вокзал. Старое здание не входит в проект реконструкции: по плану на его месте должно появиться современное строение. В 2016 году культурологи встали на защиту старейшего в Бердске сооружения.

По словам председателя Бердской ячейки Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимира Сорокина, новое здание не должно заменить своего старинного предшественника, а вырасти возле него. Но у РЖД есть возражения. По словам культуролога, предприятие рассуждает с технической точки зрения, руководствуясь своими правилами. Однако в других городах, например, в Барнауле, уже есть опыт строительства новых вокзальных комплексов без ущерба памятным зданиям.

Несмотря на 300-летнюю историю, Бердск не отличается выраженным архитектурным своеобразием. А именно по архитектурному облику можно узнать о том, чем жил город в далекие времена. По мнению Владимира Николаевича, хотя бердский вокзал и изменился внешне за эти 104 года, он напоминает бердчанам и туристам о многих важных вехах истории — не только местной, но и мировой.

— С какого вокзала сгружали Харьковский радиозавод в ноябре 41-го года, который потом превратился в БРЗ, наш великий завод «Вега», который знает вся страна? Позавчера разговаривал с москвичами — у них до сих пор «Веги» работают! У нас был учебный лагерь будущих героических Сибирских дивизий, от которого остались окопы. К этим окопам должны приносить цветы англичане и другие жители Европы, потому что отсюда пошли эти парни, которые отстояли Москву и пошли на Берлин. Кое-кто из них вернулся в качестве победителя. А куда они вернулись? На тот же бердский вокзал.

Независимые архитекторы уверены, что здание можно сохранить без ущерба строительству нового. Как пояснил Сорокин, сейчас у знаменитого строения нет охранного статуса, потому что его нынешний внешний вид далек от того индустриального стиля, в котором он был изначально построен: строгое здание из красного кирпича с белой отделкой. Но для его сохранения особый статус и не обязателен, считает культуролог, ведь тогда железнодорожникам будет куда сложнее проводить реконструкцию площадки, а культурологи не хотят препятствовать строительству нового вокзала.

— Город должен развиваться, транспортные развязки должны развиваться. Но в Европе ищут компромиссы. Мы волнуемся за историю Бердска. Если город или село входит в мегаполис и не отстаивает свою культурную и историческую самостоятельность, то он постепенно превращается в деградирующий спальный район, — убежден культуролог.

Напомним, год назад мэр Бердска Евгений Шестернин поддержал инициативу неравнодушных к судьбе вокзала бердчан и новосибирцев. Однако, говорит Сорокин, от администрации не было никаких дальнейших шагов.

По инициативе общественников итогом заседания стало создание координационной группы, в которую вошли архитекторы, культурологи и представители РЖД. Ей предстоит найти компромисс между стремлением к современному и уважением к памяти. Эксперты намерены поработать над проектом реконструкции, чтобы интегрировать старое здание вокзала в облик обновленного комплекса.

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