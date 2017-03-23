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Ради селфи подростки залезли на трубу 20-метровой высоты в Новосибирске

В Новосибирске транспортные полицейские сняли с 20-метровой высоты шестерых подростков, сообщили сегодня, 23 марта в сибирском управлении МВД на транспорте.

На перегоне станций Западная площадка – Обь сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск увидели группу подростков, сидящих на трубе путепровода, расположенной на высоте 20 метров над уровнем железнодорожного полотна.

Транспортные полицейские помогли детям аккуратно спуститься вниз. Экстремалами оказались шестеро 15-летних городских жителей. Юноши рассказали, что на 20-метровую высоту они забрались, чтобы сделать красивые фотографии.

Школьников доставили в ЛО МВД России на станцию Новосибирск. В ходе разбирательств, мальчики признались, что и ранее залезали на эту трубу, им нравилось наблюдать оттуда за поездами и делать экстремальные селфи.

«Кроме того, что труба расположена на высоте 20 метров от железной дороги, сразу под ней проходит высоковольтная линия контактной сети, — рассказала инспектор отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) ЛО МВД России на станции Новосибирск Людмила Синяева. – Дети находились в зоне крайне повышенной опасности! Любое неосторожное движение могло привести к трагедии!».

Выяснилось, что родители даже не догадывались об экстремальном увлечении своих сыновей, они были шокированы поведением детей и очень испугались за их жизнь.

Инспекторы ОДН провели с семьями профилактическую беседу и привлекли родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростков.

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Ради селфи подростки залезли на трубу 20-метровой высоты в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [14:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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