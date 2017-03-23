В центре Екатеринбурга известный «зеленый клоун», активист, майор ФСИН в отставке Владимир Кадцын вышел на одиночный пикет к зданию ГУ МВД РФ по Свердловской области с плакатом «Димон берёт?» Как передает Znak.com, свою акцию протеста Кадцын решил провести после отсутствия реакции властей на скандальный фильм оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) про российского премьер-министра Дмитрия Медведева под названием «Он вам не Димон».

«Навальному я не очень симпатизирую, но то, что он снял, внушает доверие. Если реакции властей на этот фильм не последует, если не будет никакого расследования, то об граждан России так и будут вытирать ноги. Цель моей акции показать, что есть люди, которые готовы поддержать достоинство России», — заявил активист.

На пикет Кадцын пришел в офицерской шапке-ушанке с красной лентой. «Как у партизан», — пояснил активист. Пикетчик развернул у крыльца ГУ МВД большой плакат «Димон берёт?», постоял с ним около получаса и благополучно удалился. У силовиков акция протеста интереса не вызвала.

Фильм ФБК про Дмитрия Медведева вышел 2 марта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По версии Фонда и Нальваного, российский премьер якобы незаконно получил от российских предпринимателей разнообразных материальных благ на 70 млрд рублей.

Официальной реакции Дмитрия Медведева не последовало. В Кремле и на Охотном ряду расследование назвали вбросом. Сам премьер заблокировал Навального в своих соцсетях, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

26 марта Навальный, который заявил уже о своих президентских амбициях, намерен провести в 80 городах страны митинги против коррупции, в том числе и в Бердске. В проведении такой акции протеста в Екатеринбурге штабу Навального уже отказали. Обжаловать это решение чиновников в суде не удалось.

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