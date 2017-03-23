USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Госдума 14 апреля планирует рассмотреть ряд законопроектов об изменениях в избирательное законодательство. Одним из них предусматривается перенос выборов президента в 2018 году с 11 на 18 марта. Ответственный комитет нижней палаты по законодательству планирует представить решение в Совет Госдумы 11 апреля. Об этом сообщается в календаре рассмотрения вопросов нижней палаты.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективной идею проведения в 2018 году президентских выборов 18 марта, в третье воскресенье месяца. Кроме того, это следующий день после четвертой годовщины подписания документа о присоединении Крыма.
Перед этим глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и член Совфеда Анатолий Широков внесли в Госдуму законопроект, смягчающий правила проведения выборов-2018, передает Ъ. Сенаторы предложили отменить открепительные удостоверения, запретить выбраковку подписей, а также разрешить партиям направлять наблюдателей на участки без предварительного уведомления.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [14:35]
[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги
[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска
[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили
[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги
[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска
[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: восточный
|
Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный