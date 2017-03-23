Госдума 14 апреля планирует рассмотреть ряд законопроектов об изменениях в избирательное законодательство. Одним из них предусматривается перенос выборов президента в 2018 году с 11 на 18 марта. Ответственный комитет нижней палаты по законодательству планирует представить решение в Совет Госдумы 11 апреля. Об этом сообщается в календаре рассмотрения вопросов нижней палаты.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективной идею проведения в 2018 году президентских выборов 18 марта, в третье воскресенье месяца. Кроме того, это следующий день после четвертой годовщины подписания документа о присоединении Крыма.

Перед этим глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и член Совфеда Анатолий Широков внесли в Госдуму законопроект, смягчающий правила проведения выборов-2018, передает Ъ. Сенаторы предложили отменить открепительные удостоверения, запретить выбраковку подписей, а также разрешить партиям направлять наблюдателей на участки без предварительного уведомления.

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