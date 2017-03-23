Поговорить с властью о перспективах развития квартала, а также проблеме, связанной со строительством многоэтажки на детской площадке рядом с домом №13 по усл. Спортивной, пришли 21 марта в горадминистрацию около 50 жителей 40 квартала в Бердске.

Эта встреча была объявлена рабочим совещанием и поэтому представителей прессы на нее не пустили, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома №13 по ул. Спортивной Светлана Талочко.

Напомним, участок земли рядом с домом №13 по ул. Спортивной, где расположены спортивная площадка клуба по месту жительства «Орленок», был продан несколько лет назад. Власть утверждает, что законно. Хотя жильцы в этом сомневаются. В 2015 году бердчане узнали, что на участке построят многоэтажный дом.

Жители беспокоились не только за площадку, но и опасались, что строительство может привести к печальным последствиям, так как несущие стены дома №13 частично разрушены из-за коммунальной аварии, а также плохого состояния грунта. Они восстали против строительства многоэтажки.

Бердчане обращались в различные инстанции, но урегулировать свой вопрос им пока так и не удалось. В прошлом году застройщик огородил территорию строительным забором с нарушением норм пожарной безопасности. Это нарушение несмотря на предписание прокуратуры Бердска до сих пор не устранено.

ООО «СтройТехЭкспертПроект» по запросу жителей дома №13 по ул. Спортивной провел техническое обследование цокольного этажа их дома. И в декабре прошлого года эксперты дали ответ: дом может разрушиться, если рядом начнется строительство.

— На встрече 21 марта чиновники начали разговор о перспективах развития 40 квартала. Например, что там сделают дороги, тротуары, парковки. На вопрос жителей: когда?, ответили, что когда будут деньги. Мы, конечно, приветствуем все положительные преобразования на нашем квартале, но в условиях экономического кризиса всем понятно, когда это все будет делаться и какими темпами. Нас больше интересовал наш дом и застройка рядом. В перспективе: аннулирование разрешения на строительство и возврат придомовой территории нашему дому («отрезанной» для формирования участка под застройку) и спортивной площадки клубу «Орленок», и детям квартала. Но нам объяснили, что такой перспективы нет: собственник может делать на своем участке все, что угодно. Хотя в Госстройнадзоре информации по данной стройке нет, — говорит Светлана Ивановна.

По словам жителей-участников встречи, предложений от чиновников, кроме как отступиться от борьбы против застройки и рассматривать перспективные вопросы озеленения и благоустройства оставшейся территории квартала, больше никаких не поступило. Жителям объяснили, что, купив участок за 7,2 млн рублей, застройщик просит за участок 45 млн рублей «отступных». У администрации таких денег нет.

Сейчас министерство строительства Новосибирской области проводит проверку по заявлению жителей дома №13 по ул. Спортивной. Городская КЧС подтверждает аварийное состояние этого дома.

— Мэр Евгений Шестернин обещал нам на личной встрече, что он поставит наш дом на капитальный ремонт в 2017 году. Но вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова сказала нам: «Нет, в этом году вы не успеваете». Хотя специалисты ГЖИ говорили, что была возможность встать на капитальный ремонт в этом году. Может, прошли сроки, может просто в администрации не приложили усилия, чтобы наш дом поставили на капремонт, мы пока не знаем. Обещают, что ремонт будет в следующем году, — говорит Светлана Талочко.

По словам Светланы Талочко, вице-мэр по строительству Петр Ким сказал, что они будут думать, как решить проблему новостройки в сотрудничестве с жителями.

— Есть же прецеденты, допустим, обменять земельный участок или договориться на каких-то других условиях с застройщиком. Мы намерены идти в суд, чтобы вернуть землю дома, которую отмежевали в 2004 году и не спросили нас, хотя жильцы были на тот момент собственниками. Никто не удосужился согласовать с юридическим лицом, то есть ТСЖ, вопрос о границах участка, — возмущаются жители дома № 13.

Пока жители дома №13 по ул. Спортивной и представители администрации пришли к одному решению: дождаться ответа из министерства строительства.

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