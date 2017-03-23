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У 62 бердчан выявили туберкулез в 2016 году

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Врач-эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в г.Бердске Зинина А.В.:

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day).

Туберкулез — распространенное инфекционное заболевание, возбудителем которого является микобактерия туберкулеза (палочка Коха). В настоящее время не только в России, но и в других странах, независимо от уровня экономического развития, туберкулез является важнейшей проблемой. Ежегодно в мире около 1 млрд людей инфицируются туберкулезом; 8-10 млн.- заболевают и до 3 млн. человек умирают от этой инфекции.

Болезнь развивается лишь у 10-15% процентов лиц заразившихся микобактерией туберкулеза. Высокий темп жизни, информационный прессинг, постоянная «нехватка времени», а, следовательно, нерегулярное и несбалансированное питание — это все стрессовые моменты, которые приводят к снижению защитных сил организма и способствуют развитию заболевания.

Туберкулез относят к социальному заболеванию, т.к. развивается туберкулез в организме людей, которые плохо питаются, злоупотребляют алкоголем, курением, пользуются наркотиками, не соблюдают санитарно-гигиенические нормы поведения.

Социальный портрет больного туберкулезом в настоящее время неоднороден и разнообразен. В современном мире туберкулезом заболевают люди с разным социальным статусом и материальным положением. Последнее время наблюдается стабильная тенденция «омоложения туберкулеза». Среди больных туберкулезом все чаще встречаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие среднее или высшее образование; наличие постоянного места жительства; проживающие в семье.

Основным источником туберкулеза является человек, выделяющий микобактерии из верхних дыхательных путей, с мочой, калом, больные животные (крупный рогатый скот, свиньи) и птицы. Туберкулезом можно заразиться и при употреблении молока и продуктов животного происхождения. Внутриутробное заражение бывает редко.

В 2016 году в городе зарегистрировано 62 вновь выявленных случая заболевания туберкулезом, в большинстве своем это люди трудоспособного возраста.

Современные методы лечения туберкулеза эффективны и приводят к выздоровлению, при условии дисциплинированности больного в систематическом и полном приеме лекарств и процедур, назначенных врачом.

Главнейшим компонентом программы борьбы с туберкулезом является выявление больных (регулярные флюорографические осмотры), иммунизацию детей против туберкулеза, проведение ежегодной туберкулинодиагностики детей и подростков.

Населению, не относящемуся к группам риска, необходимо проходить флюорографические осмотры раз в 2 года. Отдельные контингенты, относящиеся к группам риска, должны проходить осмотр не реже 1 раза в год.

Врач-эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в г.Бердске Зинина А.В.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [14:25]

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Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

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Небольшая Облачность, ветер: восточный
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24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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