Акция протеста против коррупции должностных лиц по материалам видеорасследования ФБК Алексея Навального на тему «империи Медведева» пока под вопросом в Бердске.

В бердскую мэрию 22 марта поступило заявление на проведение пикета. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сторонники Навального заявили об акциях, запланированных на 26 марта, в нескольких сибирских городах, в том числе и в Бердске.

В Новосибирске организаторам пикета отказали. В Бердске судьба заявления оппозиционеров пока неизвестна. Сейчас над заявлением работают, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Чекмазова, руководитель отдела общественных связей и пресс-центра горадминистрации.

— Уведомление поступило 22 марта ближе к 16.00 о проведении пикета в поддержку требований расследовать факты коррупции должностных лиц. Специалисты сейчас работают по этому вопросу. И как только мы переговорим с организаторами, мы готовы будем прокомментировать итоги нашей работы, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Анна Владимировна, отметив, что ответ даст ближе к окончанию рабочего дня, после 16.00.

По ее словам, заявление в бердскую мэрию принес и зарегистрировал не Сергей Бойко, глава штаба Навального в Новосибирске, а, видимо, его представитель.

Запретить пикет в Бердске власть не может, пояснила Чекмазова, но вправе отказать «по ряду причин». Если, например, время акции совпадает с другим мероприятием, заявленным раньше. — Здесь сыграет закон в пользу ранее поданного заявления. Но мы в любом случае будем обязаны предложить другую дату или время, — отметила Анна Чекмазова, заявив, что заявки на мероприятия в то же время есть.

Сторонники Навального планируют провести пикет в Бердске у ЦУМа в воскресенье, 26 марта, с 13.00. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на это же время заявили экологическую акцию.

Подробности — в ближайшее время.

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