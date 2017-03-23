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30-летняя Марина Фоминова, которая два года борется с раком и не может получить место для дочки в детском саду, намерена прийти на личный прием к мэру Бердска Евгению Шестернину. Вместе с тем сегодня, 23 марта, «Курьер. Среда. Бердск» направил письменные запросы на имя бердского главы и губернатора области Владимира Городецкого.
— Просим Вас, имеющего влияние и все ресурсы для решения этой проблемы, помочь семье Фоминовых дать место в детском саду как можно скорее. Призываем Вас в минуту решения просто представить себя на месте Марины Фоминовой. Спасибо за Вашу человечность, — обратилась редакция к высокопоставленным чиновникам.
Напомним, историю онкобольной матери-одиночки «Курьер. Среда. Бердск» поведал накануне. Марине Фоминовой не с кем оставить 2-летнюю Софью, когда она ездит на процедуры химиотерапии в областной онкодиспансер. Но в муниципальном детском саду место для малышки появится не раньше августа этого года.
Пока «Курьер. Среда. Бердск» ждет ответов из админстрации Бердска и регионального правительства, главный редактор Галина Коморникова приняла решение организовать сбор средств в помощь семье Фоминовых. Они пойдут на оплату частного детского сада, куда Марина вынуждена водить Соню. В месяц за услуги воспитателей уходит 10 тыс. рублей — для Фоминовых это треть всех доходов.
Если вы готовы помочь Марине, можете перечислять деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову. №4276 8440 1909 1537 (назначение платежа — для Марины Фоминовой). «Курьер. Среда. Бердск» готов оплатить собранную сумму в детсад и отчитаться об этом. С миру по нитке — это выручало многих наших героев.
Отчет на 14.00 23 марта:
Кристина Олеговна — 300 руб.
Татьяна Евгеньевна —500 руб.
Екатерина Владимировна — 700 руб.
Ольга Юрьевна — 1000 руб.
Марина Петровна — 500 руб.
Ирина Валерьевна — 163 руб.
Юлия Вячеславовна — 300 руб.
Марина Сергеевна — 500 руб.
Марина Александровна — 100 руб.
от читателей редакции сумма, скопившаяся за несколько лет — 12 000 руб.
итог: 16 063 руб.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [13:35]
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