30-летняя Марина Фоминова, которая два года борется с раком и не может получить место для дочки в детском саду, намерена прийти на личный прием к мэру Бердска Евгению Шестернину. Вместе с тем сегодня, 23 марта, «Курьер. Среда. Бердск» направил письменные запросы на имя бердского главы и губернатора области Владимира Городецкого.

— Просим Вас, имеющего влияние и все ресурсы для решения этой проблемы, помочь семье Фоминовых дать место в детском саду как можно скорее. Призываем Вас в минуту решения просто представить себя на месте Марины Фоминовой. Спасибо за Вашу человечность, — обратилась редакция к высокопоставленным чиновникам.

Напомним, историю онкобольной матери-одиночки «Курьер. Среда. Бердск» поведал накануне. Марине Фоминовой не с кем оставить 2-летнюю Софью, когда она ездит на процедуры химиотерапии в областной онкодиспансер. Но в муниципальном детском саду место для малышки появится не раньше августа этого года.

Пока «Курьер. Среда. Бердск» ждет ответов из админстрации Бердска и регионального правительства, главный редактор Галина Коморникова приняла решение организовать сбор средств в помощь семье Фоминовых. Они пойдут на оплату частного детского сада, куда Марина вынуждена водить Соню. В месяц за услуги воспитателей уходит 10 тыс. рублей — для Фоминовых это треть всех доходов.

Если вы готовы помочь Марине, можете перечислять деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову. №4276 8440 1909 1537 (назначение платежа — для Марины Фоминовой). «Курьер. Среда. Бердск» готов оплатить собранную сумму в детсад и отчитаться об этом. С миру по нитке — это выручало многих наших героев.

Отчет на 14.00 23 марта:

Кристина Олеговна — 300 руб.

Татьяна Евгеньевна —500 руб.

Екатерина Владимировна — 700 руб.

Ольга Юрьевна — 1000 руб.

Марина Петровна — 500 руб.

Ирина Валерьевна — 163 руб.

Юлия Вячеславовна — 300 руб.

Марина Сергеевна — 500 руб.

Марина Александровна — 100 руб.

от читателей редакции сумма, скопившаяся за несколько лет — 12 000 руб.

итог: 16 063 руб.

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