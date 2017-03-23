Из Центра СПИД, как рассказали Тайге.инфо пришедшие на прием пациенты, украли препараты антиретровирусной терапии, которую бесплатно выдают ВИЧ-положительным. По словам очевидцев, расследованием ограбления занимается полиция.

Об этом же утром 23 марта сообщили пользователи форума forum.u-hiv.ru: «Кража, ночью выставили наш „славный“ вичевый домик».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области и региональном минздраве эту информацию не подтвердили.

ВИЧ-позитивные жители Новосибирска продолжают жаловаться на частые смены схем лечения, вызванные, по их словам, нехваткой препаратов. Росздравнадзор при этом не выявил нарушений в обеспечении ВИЧ-положительных жителей Новосибирской области антиретровирусной терапией. Проверка медицинской документации, итоги которой объявили 7 марта, показала наличие запасов лекарств на два-три месяца, чего должно хватить до первых централизованных поставок препаратов, аукционы на которые уже объявлены Минздравом РФ.

«Заместо калетры выдали регаст. Схему за 4 года меняли 3 раза, сейчас всем выдают [терапию] на месяц, таблеток нет. Врач про регаст жути нагнала, что выпил — надо спать сразу, что влияет на голову», — написал на сайте «Перебои.ру» 16 марта пользователь Сергей (орфография авторская).

21 марта Виктор оставил жалобу на отсутствие «Калетры»: «Дословно: приучили вас к хорошему, сейчас калетры нет вообще. Выдаю регаст. Будет побочка. У вас хорошая динамика, ищите возможность купить Калетру и не пейте Регаст. Приходите через месяц, вдруг появится».

Замена комбинации таблеток, вызванная не медицинскими показаниями, а обусловленная, например, экономическими причинами и нехваткой нужных препаратов, не способствует приверженности лечению, а также часто вызывает у пациентов побочные эффекты, что, в свою очередь, приводит к отказу от приема терапии и дальнейшему росту эпидемии ВИЧ в России.

Добавим, что 2016 год стал последним, когда лекарства для людей, живущих с ВИЧ, покупали регионы, с 2017-го АРВ-терапию централизованно приобретает Минздрав РФ. По данным Роспотребнадзора на конец прошлого года, число ВИЧ-положительных россиян составило более 870,9 тыс. человек. На учете в специализированных медучреждениях состояло 77,5% от их числа, АРВ-терапию получали чуть более 285,9 тыс. человек — 32,8% от общего числа.

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