20 марта в 15.00 у дома №10/4 по ул. Ленина в Бердске, произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних пассажиров.

27-летний водитель с водительским удостоверением категории «В», «С», управляя автомобилем Kia Magentis следовал по ул. Ленина со стороны ул. Красная Сибирь в направлении ул. Попова.

В пути следования он совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Canter под управлением 25-летнего водителя, который следовал в попутном направлении.

— В результате данного ДТП травмы получили две несовершеннолетние пассажира автомобиля Kia Magentis. У ребенка 2001 года рождения диагноз «дисторсия шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей подглазничной области, ушиб правой щеки, ушиб верхней губы», у ребенка 2002 года рождения — сотрясение головного мозга, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» подробности инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.

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