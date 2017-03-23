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Два подростка серьезно травмированы в ДТП в Бердске

20 марта в 15.00 у дома №10/4 по ул. Ленина в Бердске, произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних пассажиров.

27-летний водитель с водительским удостоверением категории «В», «С», управляя автомобилем Kia Magentis следовал по ул. Ленина со стороны ул. Красная Сибирь в направлении  ул. Попова.

В пути следования он совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Canter под управлением 25-летнего водителя, который следовал в попутном направлении.

— В результате данного ДТП травмы получили две несовершеннолетние пассажира автомобиля Kia Magentis. У ребенка 2001 года рождения диагноз  «дисторсия шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей подглазничной области, ушиб правой щеки, ушиб верхней губы», у ребенка 2002 года рождения — сотрясение головного мозга, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» подробности инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.

Новости smi2.ru

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Два подростка серьезно травмированы в ДТП в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [13:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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