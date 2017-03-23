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Опасно выходить на просевший лед Бердского залива

Определены наиболее опасные места выхода на лед, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В связи увеличением сброса воды с ГЭС и понижением уровня воды в Новосибирском водохранилище лед просаживается, и в нем образуются трещины. С разрушением ледового покрова возрастает вероятность возникновения несчастных случаев в излюбленных местах рыбаков. Наиболее опасные места на акватории Новосибирского водохранилища — это Новосибирск, Искитимский и Ордынский районы, Бердский залив.

Ниже по течению реки Обь ежедневно увеличивается протяженность полыньи, длина которой на сегодняшний день составляет 74 км, наблюдается ледостав с промоинами и вода поверх льда. В связи с этим в Колыванском, Новосибирском и Мошковском районах также не исключена вероятность провала людей и техники под лед, при выходе и выезде рыбаков в привычные места подлёдного лова рыбы.

Не исключены подобные происшествия в местах массового лова рыбы на озерах Чаны, Малые Чаны, Медвежье, Кыштовка.

Выход и выезд на лед запрещен вне ледовых переправ. В настоящее время в Новосибирской области функционируют 2 ледовые переправы в Ордынском районе.

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Опасно выходить на просевший лед Бердского залива

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [12:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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