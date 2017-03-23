Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Кто же все-таки обворовывает население?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Наблюдатель:

Так кто же все-таки обворовывает население и сидит на «игле» природных ресурсов?

В преддверии выборов появляются множество статей, заметок и прочего на тему того, как же зажралась нынешняя власть и какие же жадные в России олигархи… то ли дело в европейских странах: все честно и миллиарды зарабатывают там только непосильным трудом (из энергии космоса видимо, раз не за счет людей то)…. Ну и в свете последних событий, много нареканий повышение тарифов ЖКХ….

Решил я сравнить цены на газ и проанализировать этот аспект. Стоимость газа для населения в России 5000 руб / 1 тыс.куб.м. (83 дол).

За эти деньги: 1.Проводится разведка месторождений, покупается оборудование, работает, обслуживается, платится зарплата работникам – то есть это по сути и есть добыча 2.Производится транспортировка газа по территории страны (большой кстати), ну и сопутствующие затраты 3.Ну и разумеется получается прибыль. Та самая с которой «олигархи зажрались»

А теперь сравним с ценой газа (нашего) для населения например Германии: около 50 000 руб / 1 тыс.куб.м. (785 дол по курсу на 2016 год).

В эти 800 долларов входит: 1.Запупка газа. ГазПром продает газ Германии по 150-200 дол. / 1 тыс.куб.м. Отметьте, что цена это именно на границе Германии. 2.Транспортировка газа по территории страны. Страна то поменьше будет, чем россия кстати. 3.Получение прибыли.

Из этих данных нетрудно прикинуть, что «российские зажравшиеся олигархи» с бедного населения получать прибыть больше 20-30 долларов за куб никак не могут.

А вот замечательные и честные немецкие бизнесмены, совершенно не стесняясь снимают с населения минимум 300-400 долларов за куб (785-200-транспортировка).

Так и кто же получается «зажравшийся» в таком случае?

P.S. Впечатляет оголтелость и фанатичность многих людей, которые готовы уже сегодня устраивать революции и сметать правительство, меняя их на «что-то лучшее».

При этом даже попытаться разобраться, что же это именно такое «лучшее» и посмотреть на примеры стран к которым они хотят стремиться – никак не хотят.

От редакции: Хотелось бы еще увидеть источник вашей информации.

Новости smi2.ru

  • Цены на бензин вырастут на 10% (10)
  • Хватит глумиться над Бердском! (43)
  • УК: Экономят на отоплении квартир котельные Бердска (29)
  • Уголь в розницу не может стоить дороже 2717 рублей за тонну в Бердске (1)
  • Углем будут отапливать Бердск (77)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [12:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги

[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска

[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили

Все новости

[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги

[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска

[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: