Так кто же все-таки обворовывает население и сидит на «игле» природных ресурсов?

В преддверии выборов появляются множество статей, заметок и прочего на тему того, как же зажралась нынешняя власть и какие же жадные в России олигархи… то ли дело в европейских странах: все честно и миллиарды зарабатывают там только непосильным трудом (из энергии космоса видимо, раз не за счет людей то)…. Ну и в свете последних событий, много нареканий повышение тарифов ЖКХ….

Решил я сравнить цены на газ и проанализировать этот аспект. Стоимость газа для населения в России 5000 руб / 1 тыс.куб.м. (83 дол).

За эти деньги: 1.Проводится разведка месторождений, покупается оборудование, работает, обслуживается, платится зарплата работникам – то есть это по сути и есть добыча 2.Производится транспортировка газа по территории страны (большой кстати), ну и сопутствующие затраты 3.Ну и разумеется получается прибыль. Та самая с которой «олигархи зажрались»

А теперь сравним с ценой газа (нашего) для населения например Германии: около 50 000 руб / 1 тыс.куб.м. (785 дол по курсу на 2016 год).

В эти 800 долларов входит: 1.Запупка газа. ГазПром продает газ Германии по 150-200 дол. / 1 тыс.куб.м. Отметьте, что цена это именно на границе Германии. 2.Транспортировка газа по территории страны. Страна то поменьше будет, чем россия кстати. 3.Получение прибыли.

Из этих данных нетрудно прикинуть, что «российские зажравшиеся олигархи» с бедного населения получать прибыть больше 20-30 долларов за куб никак не могут.

А вот замечательные и честные немецкие бизнесмены, совершенно не стесняясь снимают с населения минимум 300-400 долларов за куб (785-200-транспортировка).

Так и кто же получается «зажравшийся» в таком случае?

P.S. Впечатляет оголтелость и фанатичность многих людей, которые готовы уже сегодня устраивать революции и сметать правительство, меняя их на «что-то лучшее».

При этом даже попытаться разобраться, что же это именно такое «лучшее» и посмотреть на примеры стран к которым они хотят стремиться – никак не хотят.

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