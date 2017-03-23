Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Вернуть вытрезвители хочет Госдума

В российских городах снова могут появиться вытрезвители. Они необходимы, так как в стране высок уровень несчастных случаев, когда погибают люди в состоянии алкогольного опьянения. Такое мнение высказал координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин, передает РГ.

Статистика страшная: в России ежегодно, главным образом, в зимний сезон, в состоянии алкогольного опьянения погибает 30 тысяч граждан, причем большинство — в трудоспособном возрасте.

В Москве инициатива уже обретает конкретные черты: этой весной Городская дума намерена предложить необходимые поправки к законодательству. Сами вытрезвители предполагается создавать на базе государственно-частного партнерства, доставленные туда «клиенты» должны будут оплачивать пребывание и оказываемую помощь. При этом не понятно пока, на кого может быть возложена функция «доставки» пьяных граждан в учреждение. В советские времена этим занималась милиция. Сейчас напившийся до беспамятства человек в лучшем случае имеет шанс попасть в медучреждение, если сердобольные граждане вызовут к нему «скорую помощь». Но, объективно говоря, загружать такой функцией службу «скорой» неправильно и чересчур накладно. Тем не менее, по мнению Говорина, «эти граждане нуждаются именно в медицинской помощи».

«Государство несет серьезные последствия, когда погибают люди трудоспособного возраста. Сейчас в Госдуме мы проводим мониторинг, чтобы понять, какой экономический ущерб несет страна. Ведь в состоянии алкогольного опьянения люди не только погибают, но и нередки случаи, когда они становятся инвалидами, и государству приходится в дальнейшем тратить на них огромные деньги. На мой взгляд, дешевле будет создать по всей стране вытрезвители», — отметил Говорин.

По словам Говорина, медицинские вытрезвители нужно создавать по типу социального приюта. Они обязательно должны быть в городах, где численность населения превышает порядка 100 тысяч человек, отметил депутат. Эти приюты должны находиться под эгидой комитета социальной защиты населения, иметь в штате медработника (фельдшера), и «прикомандированного» дежурного полицейского. При этом «санаторской» оплата за ночевку в вытрезвителе не будет. «Делать из этого чисто коммерческий проект нецелесообразно, — считает Говорин. — Далеко не у всех людей, которые могут попасть в вытрезвитель, есть стабильный заработок, а зачастую нет и жилья. Поэтому, конечно, нужно будет тщательно продумать все механизмы и экономику».

В этом, собственно, состоит главное противоречие идеи: для «самоокупаемости» учреждения, в организации которого планируется привлечь бизнес, необходима адекватная плата. Однако потенциальные клиенты платить будут не в состоянии, либо это тяжким грузом ляжет на их семьи.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
Вернуть вытрезвители хочет Госдума

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [12:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги

[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска

[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили

Все новости

[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги

[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска

[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: