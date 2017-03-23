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Статистика страшная: в России ежегодно, главным образом, в зимний сезон, в состоянии алкогольного опьянения погибает 30 тысяч граждан, причем большинство — в трудоспособном возрасте.
В Москве инициатива уже обретает конкретные черты: этой весной Городская дума намерена предложить необходимые поправки к законодательству. Сами вытрезвители предполагается создавать на базе государственно-частного партнерства, доставленные туда «клиенты» должны будут оплачивать пребывание и оказываемую помощь. При этом не понятно пока, на кого может быть возложена функция «доставки» пьяных граждан в учреждение. В советские времена этим занималась милиция. Сейчас напившийся до беспамятства человек в лучшем случае имеет шанс попасть в медучреждение, если сердобольные граждане вызовут к нему «скорую помощь». Но, объективно говоря, загружать такой функцией службу «скорой» неправильно и чересчур накладно. Тем не менее, по мнению Говорина, «эти граждане нуждаются именно в медицинской помощи».
«Государство несет серьезные последствия, когда погибают люди трудоспособного возраста. Сейчас в Госдуме мы проводим мониторинг, чтобы понять, какой экономический ущерб несет страна. Ведь в состоянии алкогольного опьянения люди не только погибают, но и нередки случаи, когда они становятся инвалидами, и государству приходится в дальнейшем тратить на них огромные деньги. На мой взгляд, дешевле будет создать по всей стране вытрезвители», — отметил Говорин.
По словам Говорина, медицинские вытрезвители нужно создавать по типу социального приюта. Они обязательно должны быть в городах, где численность населения превышает порядка 100 тысяч человек, отметил депутат. Эти приюты должны находиться под эгидой комитета социальной защиты населения, иметь в штате медработника (фельдшера), и «прикомандированного» дежурного полицейского. При этом «санаторской» оплата за ночевку в вытрезвителе не будет. «Делать из этого чисто коммерческий проект нецелесообразно, — считает Говорин. — Далеко не у всех людей, которые могут попасть в вытрезвитель, есть стабильный заработок, а зачастую нет и жилья. Поэтому, конечно, нужно будет тщательно продумать все механизмы и экономику».
В этом, собственно, состоит главное противоречие идеи: для «самоокупаемости» учреждения, в организации которого планируется привлечь бизнес, необходима адекватная плата. Однако потенциальные клиенты платить будут не в состоянии, либо это тяжким грузом ляжет на их семьи.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [12:35]
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