22 марта обновленный бердский ДК «Родина» принимал музыкантов IV Трансcибирского арт-фестиваля, посвященного 80-летию Новосибисркой области.

Первое отделение концерта открыли Шубертом. Струнное трио собрало музыкантов из разных уголков мира: скрипачку Со-Ок Ким из Великобритании, альтиста Андрея Гридчука из Германии, виолончелиста Александра Князева из России. Выступление артистов бердчане встретили бурными аплодисментами.

Автор видео Елена Белоусова

Все с нетерпением ждали появления Вадима Репина, иденому вдохновителя Транссибирского арт-фестиваля. Он порадовал горожан исполнением Генделя в паре с Андреем Гридчуком. В зале — аншлаг и абсолютная тишина. Каждый зритель с замиранием сердца ловил чарующие звуки знаменитой скрипки Страдивари. В исполнении маэстро это вершина гармонии и мастерства. В конце выступления — буря оваций и крики «Браво».

— Позавчера я была на фестивале в большом зале Каца, сегодня приехала в Бердск, — делится впечатлениями профессор из Академгородка Элла Мороз. — Здесь звучит классика, которую я очень люблю. Перемещаешься в другой век и атмосферу. Мастерство музыкантов превосходнейшее!

Министр культуры Игорь Решетников выразил слова искренней благодарности зрителям, которые по-настоящему любят искусство, и восхитился тем фактом, что в Бердске всегда полный зал. Он поблагодарил администрацию города, отдел культуры и коллектив Дворца, которые сделали все, чтобы на сцене было комфортно артистам, а зрители услышали прекрасную музыку, восхищались Вадимом Репиным и приехавшими артистами.

Исполняющий обязанности главы города Бердска Александр Тужик поблагодарил министерство и филармонию за прекрасный замечательный праздника искусства, праздник великих мастеров. Он вручил благодарственные письма директору Новосибирской филармонии — Бейбиту Мухамедину и Вадиму Репину.

Автор видео Елена Белоусова

— Хочу поздравить всех нас с замечательным залом, стало уютнее, лучше звучит и можно получить больше удовольствия, — отметил Вадим Репин. — Я выпросил у моих коллег что-нибудь сыграть. Я благодарю всех, кто принимал участие в реконструкции этого замечательного зала, в частности губернатора Владимира Городецкого, который стоял у истоков фестиваля и благодаря ему он принял такой размах. Мы каждый раз ждем приезда в Бердск. До новых встреч. Надеюсь это будет долгая, добрая, прекрасная традиция.

По словам директора ДК «Родина» Людмилы Чуркиной Транссибирский арт-фестиваль — это замечательное событие, которое все с нетерпением ждали: — Это настоящая музыка и хороший подарок для бердчан ко Дню работников культуры.

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