USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
22 марта обновленный бердский ДК «Родина» принимал музыкантов IV Трансcибирского арт-фестиваля, посвященного 80-летию Новосибисркой области.
Первое отделение концерта открыли Шубертом. Струнное трио собрало музыкантов из разных уголков мира: скрипачку Со-Ок Ким из Великобритании, альтиста Андрея Гридчука из Германии, виолончелиста Александра Князева из России. Выступление артистов бердчане встретили бурными аплодисментами.
Автор видео Елена Белоусова
Все с нетерпением ждали появления Вадима Репина, иденому вдохновителя Транссибирского арт-фестиваля. Он порадовал горожан исполнением Генделя в паре с Андреем Гридчуком. В зале — аншлаг и абсолютная тишина. Каждый зритель с замиранием сердца ловил чарующие звуки знаменитой скрипки Страдивари. В исполнении маэстро это вершина гармонии и мастерства. В конце выступления — буря оваций и крики «Браво».
— Позавчера я была на фестивале в большом зале Каца, сегодня приехала в Бердск, — делится впечатлениями профессор из Академгородка Элла Мороз. — Здесь звучит классика, которую я очень люблю. Перемещаешься в другой век и атмосферу. Мастерство музыкантов превосходнейшее!
Министр культуры Игорь Решетников выразил слова искренней благодарности зрителям, которые по-настоящему любят искусство, и восхитился тем фактом, что в Бердске всегда полный зал. Он поблагодарил администрацию города, отдел культуры и коллектив Дворца, которые сделали все, чтобы на сцене было комфортно артистам, а зрители услышали прекрасную музыку, восхищались Вадимом Репиным и приехавшими артистами.
Исполняющий обязанности главы города Бердска Александр Тужик поблагодарил министерство и филармонию за прекрасный замечательный праздника искусства, праздник великих мастеров. Он вручил благодарственные письма директору Новосибирской филармонии — Бейбиту Мухамедину и Вадиму Репину.
Автор видео Елена Белоусова
— Хочу поздравить всех нас с замечательным залом, стало уютнее, лучше звучит и можно получить больше удовольствия, — отметил Вадим Репин. — Я выпросил у моих коллег что-нибудь сыграть. Я благодарю всех, кто принимал участие в реконструкции этого замечательного зала, в частности губернатора Владимира Городецкого, который стоял у истоков фестиваля и благодаря ему он принял такой размах. Мы каждый раз ждем приезда в Бердск. До новых встреч. Надеюсь это будет долгая, добрая, прекрасная традиция.
По словам директора ДК «Родина» Людмилы Чуркиной Транссибирский арт-фестиваль — это замечательное событие, которое все с нетерпением ждали: — Это настоящая музыка и хороший подарок для бердчан ко Дню работников культуры.
Новости smi2.ru
Новость, изображения и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [12:20]
[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги
[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска
[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили
[16:10] Фигурант «дела о резиденции Путина» не успел спрятать деньги
[15:35] Отказала в пикете сторонникам Навального власть Бердска
[15:35] Из-за новых правил ОСАГО «чинить кувалдой» будут автомобили
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: восточный
|
Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный