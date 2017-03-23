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После запрета митинга штаб Навального выйдет на пикет в Первомайский сквер

В четверг, 23 марта, с утра организаторы протестной акции против коррупции высших должностных лиц получили отказ в проведении пикета в Первомайском сквере, который сочли незаконным.

Предварительно была подана заявка на митинг. Вчера организаторами было сообщено, что антикоррупционный митинг у «Глобуса» 26 марта не состоится из-за провалившейся тротуарной плитки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В сообщении мэрии указано, что согласно 54-ФЗ публичное мероприятие может проводиться в любых местах в случае, если его проведение не создает угрозы безопасности участников данного мероприятия.

Мэрия указывает, что в период с 21 марта по 29 апреля текущего года на этой территории будет проводиться вскрытие и восстановление тротуарной плитки, которая просела в связи с резким перепадом температур этой зимой.

Чиновники (письмо подписано и.о. мэра Новосибирска Геннадием Захаровым) указывают, что ближайшим свободным днем для проведения мероприятия является 30 апреля и предлагают организаторам перенести митинг на эту дату.

Организаторы митинга разбираются в коллизиях закона: имела ли мэрия право предлагать другую дату, а не время. По словам организатора штаба Навального Сергея Бойко, ответ мэрии не соответствует законодательству РФ: «Закон говорит, если мероприятие в указанное время в указанном месте провести невозможно, чиновники должны предложить другое место или время. Но не дату. К сожалению, поздний ответ мэрии не дает нам времени оспорить решение в суде», — заявляет Бойко.

22 марта штабом поданы три уведомления о пикетах, один в Первомайском сквере Новосибирска, второй в Бердске у ЦУМа, третий в Искитиме у РДК. 23 марта должны последовать ответы на эти уведомления. «Пикет — это как митинг без микрофона. Но нам ведь и не нужен микрофон — мы и так знаем, что хотели сказать», — комментирует ситуацию Сергей Бойко.

23 марта Сергей Бойко сообщил РБК, что получил отказ в проведении пикета в Первомайском сквере, мотивированный тем, что в данный момент в сквере будет проводиться другое культурно-просветительское мероприятие «Обними Новосибирск».

Проведение двух мероприятий на одной площадке, по мнению мэрии, не позволит обеспечить должный уровень безопасности. «Данный отказ мэрии Новосибирска мы считаем незаконным, — заявил Сергей Бойко. — Согласно решению Конституционного суда РФ, если альтернатива не предложена, митинг в данном случае можно считать согласованным. Мы выйдем 26 марта на пикет в Первомайский сквер». Бойко считает это отказное решение муниципалитета беспрецедентным, поскольку ранее чиновники всегда предлагали альтернативный вариант.

Официально из Сибирских городов митинг удалось согласовать в Омске. В Кемерово, Барнауле и Томске организаторы акции получили отказ, который считают незаконным и будут оспаривать в суде. Бойко поясняет, что протестная акция в этих городах планирует состояться, так как согласно требованиям 54-ФЗ митинг согласован.

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После запрета митинга штаб Навального выйдет на пикет в Первомайский сквер

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [12:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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