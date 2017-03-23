Вчера, 22 марта, президент Владимир Путин подвел итоги оружейного экспорта за 2016 год, заявив, что России удалось поставить за рубеж вооружений и военной техники на сумму свыше $15 млрд. По данным «Ъ», прошлый год был посвящен реализации существующих соглашений с Алжиром, Вьетнамом, Китаем и Индией. В 2017 году РФ рассчитывает заключить новые миллиардные сделки.

Итоги оружейного экспорта за 2016 год Владимир Путин подвел на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Напомнив, что Россия по этому показателю «уверенно удерживает второе место в мире» (уступая лишь США), он заявил, что в прошлом году экспортные поставки превысили $15 млрд (против $14,5 млрд в 2015 году). Президент уточнил, что общий портфель заказов сохранился на уровне $50 млрд — этого, по его словам, удалось достичь за счет подписанных в 2016 году новых контрактов на сумму около $9,5 млрд. «Российская военная техника пользуется устойчивым спросом и поставляется в 52 страны мира»,— резюмировал господин Путин.

Кому нужна российская военная техника

Из контрактов, заключенных в 2016 году, стоить отметить соглашения с Китаем на поставку авиадвигателей АЛ-31Ф и Д-30КП2 (на сумму свыше $1,2 млрд). Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов говорит, что в 2016 году не было ни одного серьезного контракта на поставку боевых самолетов, на морскую технику и на системы ПВО: «Сумму в 9,5 млрд приходилось набирать буквально по сусекам». Сколько Россия зарабатывает на оружии

Это отчасти подтверждают и источники в сфере ВТС. По их словам, основной упор в 2016 году был сделан на реализацию ранее взятых на себя обязательств. Так, началось исполнение китайского контракта на поставку 24 истребителей Су-35 (уже поставлены четыре машины), продолжились поставки вертолетов Ка-32А11ВС, а также авиадвигателей Д-30КП2 и РД-93.

С Индией закрыт контракт на палубные истребители МиГ-29К/Куб (всего 29 единиц), но продолжилась модернизация этих самолетов до уровня UPG, а также поставлялись запчасти к танкам типа Т-72.

С Вьетнамом был закрыт контракт на шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 06361 «Варшавянка» и поставлены последние из 12 истребителей Су-30МК2, одновременно началось исполнение соглашения по лицензионному строительству катеров проекта 12148 для ВМС Вьетнама. Большой объем поставок пришелся на Алжир: страна получила 8 из 14 заказанных истребителей Су-30МКА, вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, не менее сотни танков Т-90СА и ПТРК «Корнет».

Ираку передавалась в основном вертолетная техника: Ми-35М и Ми-28НЭ. В Ирак поступили последние из 48 заказанных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1″. В Египет ушли три дивизиона зенитных ракетных комплексов «Антей-2500″ (С-300ВМ). В Иран были поставлены четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-2. «В целом реализацией контрактов — и в плане темпов, и в плане рекламаций — наши партнеры остались довольны»,— утверждают собеседники.

Не остались в 2016 году без оружия и страны СНГ: так, Белоруссия стала обладателем четырех дивизионов ЗРК С-300ПС и одного дивизиона ЗРС «Тор-М2К», бронетранспортеров БТР-82А, и вертолетов Ми-17В-5. Продолжились поставки в Азербайджан танков Т-90С, в Казахстан — истребителей Су-30СМ, вертолетов Ми-171Ш и Ми-35М. Армения, отметим, стала первым зарубежным обладателем оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», переданного ей из запасов Минобороны. Поставки в СНГ осуществлялись как в рамках обязательств РФ по линии ОДКБ, так и по отдельным коммерческим соглашениям, уточнили источники: «Коммерциализация отношений с этими странами будет продолжена».

Собеседники признают, что 2016 год был посвящен маркетингу, строившемуся в том числе и на результатах применения боевой авиации и систем ПВО в военной операции РФ в Сирии. Таким образом, был создан серьезный задел на 2017 год, утверждают источники «Ъ»: ведутся предметные переговоры по закупке Алжиром бомбардировщиков Су-32 (экспортная версия Су-34), возрос интерес Индонезии к истребителям Су-35, серьезно удалось продвинуть зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» в Индию и Турцию (с Дели уже заключено межправсоглашение).

Большие надежды связаны и с военно-морской техникой: Джакарта хочет приобрести пару дизель-электрических подлодок проекта 636 «Варшавянка», а Дели — взять у РФ в лизинг вторую атомную субмарину. «Если с Индией заключим все ожидающиеся контракты, мы обеспечим половину годового объема поставок,— говорит господин Фролов.— Есть шансы выйти на уровень в $16-17 млрд по контрактам и на $14-15 млрд — по поставкам».

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