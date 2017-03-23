Семь административных протоколов за хищение в магазинах с начала года составили на подростка в Бердске. Родителям неразумного чада пришлось по каждому из них заплатить штраф. Довольно приличную сумму — 14000 рублей.

В марте несовершеннолетний в одном из бердских супермаркетов взял с полки бутылку коньяка и спрятал ее в карман. Пытался незаментно проскочить мимо кассы. Но воришку задержали охранники. Вызвали полицию.

Когда на заседании комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) рассматривали административный протокол за хищение, подросток так объяснил свои действия: захотел выпить, денег не было, взял бутылку и спрятал в карман, думал, что никто не заметит.

Несовершеннолетний уже давно стоит на учете, как в КДН, так и в отделе МВД. Известен, как любитель совершать мелкие хищения. Он нигде не учится и не работает, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист КДН Павел Болотин. За плечами у него всего 9 классов. Специалистам по защите прав детей пришлось много работать с подростком. И пытались его образумить, и устраивали на работу. Даже направляли на обследование и лечение у психиатра. Ничего не помогало.

Воститывается подросток в благополучной семье. Родители с ним уже измучились — не могут до него достучаться, отмечает Павел Владимирович. Каждый раз, как на работу, он идет в магазин и что-нибудь крадет. И наступает на одни и те же грабли.

Был случай, когда он забрел в отдел сотовой связи и похитил телефон. Охранник его задержал, вызвал полицию. На несовершеннолетнего оформили административный протокол. Через пару часов он опять пришел в этот отдел и пытался украсть еще один телефон. И опять потерпел неудачу.

Не удалось ему прошмыгнуть мимо охраны супермаркетов один раз с бутылкой виски за 800 рублей, другой раз с шоколадным батончиком «Марс», третий раз с бутылкой вина. А однажды подросток даже превзошел сам себя. Направился мимо кассы с кроссовками 45 размера в руках.

В итоге, по семи административным протоколам сумма штрафа составила 14 000 рублей. Так как у несовершеннолетнего нет собственных доходов, платить за него пришлось родителям.

В марте этого года мелкому воришке исполнилось 18 лет. Теперь его действия будут рассматривать только полицейские. И наказание за хищение будет строже, отмечает Болотин. С нарушителем уже никто не будет нянчиться.

Штраф в 2000 рублей пришлось заплатить родственникам другого 17-летнего бердчанина, пытавшегося вынести из разных магазинов в один день по бутылке пива. Одна стоила 42 рубля, вторая — 46.

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