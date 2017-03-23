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Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России

Сегодня, 23 марта, посредством электронной почты в некоторые государственные учреждения и коммерческие организации якобы от имени подразделений Следственного комитета РФ неизвестные лица направили спам-сообщения, зараженные вредоносной компьютерной программой.

— Следственный комитет России предупреждает, что никогда не направлял и не направляет какие-либо запросы в государственные учреждения, организации и гражданам посредством электронной почты. В случае получения подобного сообщения его необходимо удалить во избежание заражения компьютера вредоносной программой, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Главному следственному управлению СК России по Москве поручено провести процессуальную проверку по факту распространения спам-сообщений, в рамках которой будут приняты меры к установлению всех обстоятельств подобной рассылки и лиц, к ней причастных.

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Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [11:30]

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Курьер.Среда.Бердск

[11:30] Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России

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Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
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23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Небольшая Облачность, ветер: восточный
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24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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