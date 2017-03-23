Сегодня, 23 марта, посредством электронной почты в некоторые государственные учреждения и коммерческие организации якобы от имени подразделений Следственного комитета РФ неизвестные лица направили спам-сообщения, зараженные вредоносной компьютерной программой.

— Следственный комитет России предупреждает, что никогда не направлял и не направляет какие-либо запросы в государственные учреждения, организации и гражданам посредством электронной почты. В случае получения подобного сообщения его необходимо удалить во избежание заражения компьютера вредоносной программой, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Главному следственному управлению СК России по Москве поручено провести процессуальную проверку по факту распространения спам-сообщений, в рамках которой будут приняты меры к установлению всех обстоятельств подобной рассылки и лиц, к ней причастных.

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