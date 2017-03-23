Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в серии тяжких преступлений, сообщили в полицейском ведомстве сегодня, 23 марта.

21 марта в 22.00 сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии по Новосибирской области был задержан 38-летний гражданин Киргизии, находящийся в международном розыске. Данный гражданин подозревается в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе – убийства.

— Злоумышленник был объявлен в международный розыск, с 2010 года он скрывался от правоохранительных органов под чужим именем. По оперативной информации, разыскиваемый мог находиться на территории нескольких субъектов РФ, в том числе — за пределами России, — уточнили в региональном управлении МВД.

Получив информацию о том, что подозреваемый с января 2017 года может находиться на территории Новосибирской области, полицейские установили точное местонахождения предполагаемого преступника и задержали его.

— В ходе спецоперации злоумышленник был задержан в съемной квартире в Ленинском районе Новосибирска. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО №1 Новосибирска. В ближайшее время он будет этапирован в Петрозаводск Республики Карелия для проведения следственных действий, — рассказали в полицейском ведомстве.

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