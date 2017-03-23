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«Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска

О перспективах развития инфраструктуры микрорайона Южного шла речь на заседании чиновников с представителями ТОСа. Руководитель управления капстроительства Алексей Егошин заявил, что в 2017 году планируется начать строительство школы на 1000 мест. А это предполагает активную газификацию Южного.

— Сейчас решается вопрос о выделении денежных средств на высокую сторону (газопровод высокого давления — прим. ред.). Планируем, что в июле мы проведем до ул. Поэта Сорокина трубу высокого давления, — заверил Егошин.

По его словам, проект готов и даже прошел экспертизу. Газ пойдет по ул. Павлова — от пересечения улиц Искитимской и Урицкого — до ул. Поэта Сорокина. Это примерно 2 км. УКС оформляет земельный участок для строительства газопровода. По прогнозам Алексея Егошина, вся документальная подготовка завершится в мае.

Сейчас составляют список желающих получить газ. А поскольку неизвестно число домовладений, планирующих вкладываться в газификацию, сумму взносов Алексей Николаевич назвать затруднился. Но, говорит, уже порядка 70 человек «записались на газ». И лимитов хватит как на будущую школу, так и на жителей микрорайона.

Он заверил «южан», что строительство газопровода и подключение к нему собственников домов будет происходить под контролем бердской власти. Приоритет отдадут тем улицам, где наибольшее число жителей захотят врезаться в газопровод.

— По цене пока не скажу, потому что мы еще не построили высокую сторону. Я сообщу дополнительно, как только нам выделят деньги, когда посчитаем. Высокую сторону делаем за счет бюджета. На низкую сторону берется с потребителей. Сколько — зависит от списочного числа. Давайте сначала определимся с высокой стороной, — заявил Егошин.

Жители Южного предложили проложить газовую трубу под землей — якобы так дешевле. Начальник УКСа обещал сделать расчеты. Его поддержал мэр Бердска Евгений Шестернин, отметив, что цена будет зависеть от «южан»: если разбрасывать газопровод по улицам — будет дороже, а если подключать «кучно» и по меже — дешевле.

Тем не менее прозвучала примерна стоимость — 45-50 тыс. с дома за его газификацию. В прошлом году были предложения провести газ за 85 тыс. рублей.

— Если у нас в марте уже будет решен вопрос по финансированию и будем знать, до каких домов газопровод доходит, тогда и можно будет делать технико-экономическое обоснование, какая цифра получится — 40, 50 или 70 тыс. Чтобы определить стоимость, надо знать, сколько человек хотят подключиться к газу, — подытожил Шестернин.

По оценке Егошина, газопровод до ул. Поэта Сорокина стоит примерно 16 млн рублей.

Но тосовцы высказали недоверие — сколько лет говорят о газификации, сколько раз собирали жителей на эту тему, но дальше разговоров дело не идет. В Южном сейчас остаются без газа 336 домов.

Водовод проложили в 2015 году, линию электропередач — в 2016 году. И тогда собирали деньги с «южан» для подключения к воде и электричеству. Не все захотели присоединиться к центральным сетям и сейчас остаются без благ. Официально.

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«Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [11:05]

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