Первые изменения в бюджет 2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов одобрены правительством региона и будут представлены на рассмотрение в Заксобрание Новосибирской области. Губернатор Владимир Городецкий 21 марта на традиционной встрече с журналистами сообщил об основных параметрах изменений.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» уточняет ряд показателей бюджета региона. Все уточнения связаны с необходимостью решения основных финансовых вопросов за счёт внутреннего перераспределения ресурсов без увеличения рыночных заимствований.

В результате внесённых изменений общий объём доходов составит 120,8 млрд рублей, а объём расходов — 122,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит областного бюджета на 2017 год увеличится до 1,3 млрд рублей за счёт нецелевых остатков средств бюджета на начало года. Губернатор подчеркнул: это не потребует привлечения дополнительных ресурсов и не приведёт к увеличению государственного долга Новосибирской области.

Среди ключевых корректировок – традиционные для начала финансового года изменения. Они связаны с приведением бюджета в соответствие с дополнительными решениями на федеральном уровне о предоставлении региону межбюджетных трансферов.

Дополнительный объём трансферов из федерального бюджета составил 2,127 млрд рублей. Из них 629,3 млн будут направлены на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 511,1 млн — на дополнительную поддержку сельхозтоваропроизводителей, 370,7 млн — на развитие образования, 296,5 млн — на строительство и реконструкцию дорог, 150,4 млн пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса.

Выделение средств запланировано по ряду важных для жителей области направлений. В частности, деньги пойдут на обеспечение жильём граждан, проживающих в сельской местности, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, на компенсацию оплаты взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов.

Губернатор отметил, что областные министерства провели оперативную работу по заключению соглашений с федеральными ведомствами о предоставлении субсидий из федерального бюджета. В результате качественной работы все соглашения были заключены в срок, до 1 марта текущего года.

Городецкий подчеркнул, что важной составляющей внесенных изменений, стало увеличение объёма собственных ассигнований региона для обеспечения условий софинансирования с федеральным бюджетом по итогам заключённых соглашений с федеральными органами власти.

В результате, ассигнования на строительство объектов образования составят 531,9 млн рублей. Из них на строительство школы в рабочем посёлке Горный Тогучинского района будет направлено 246,4 млн рублей, на школу по ул. Ключ-Камышенского Платó, 1А в Октябрьском районе Новосибирска — 285,5 млн рублей. Затраты будут частично компенсированы сложившейся экономией после уточнения условий софинансирования с федеральным бюджетом в сумме 476,5 млн рублей.

Другая важная задача — это приведение объёмов дорожного фонда в соответствие с действующим законодательством РФ. При этом решение задачи направлено на сохранение объёмов дорожного фонда на 2017 год. Законопроект уменьшает план по акцизам на нефтепродукты на 2,498 млрд рублей. Это связано со снижением норматива межбюджетного распределения нашей области по акцизам на нефтепродукты с 88% до 61,7% в связи с изменением федерального законодательства.

Между тем увеличиваются транспортный налог на 1,21 млрд рублей и штрафы за нарушения правил безопасности дорожного движения и правил перевозки тяжеловесных грузов в сумме 141 млн рублей.

К ключевым изменениям собственных доходов относятся также следующие. Увеличение расходов на оказание мер социальной поддержки гражданам на 1,749 млрд рублей (средства предназначены, в частности, для выплаты пособий многодетным семьям и единовременные выплаты ветеранам труда), уточнение потребности в средствах на реализацию указов президента РФ в части увеличения заработной платы работников бюджетной сферы до средней зарплаты по региону в объеме 974,4 млн рублей.

Еще одно – увеличение ассигнований на развитие социальной сферы в размере 814,1 млн рублей, из них в сферу культуры – 350,7 млн рублей, в том числе на реконструкцию здания под организацию выставочного пространства Исторического парка «Россия. Моя история» 267,5 млн рублей.

Не мене важным пунктом обновленного бюджета области это дополнительная финансовая помощь для сбалансированности местных бюджетов. Законопроектом эта сумма увеличена на 399,8 млн рублей.

Проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» отправлен на согласование в Министерство финансов РФ, после чего он будет внесен для рассмотрения в Законодательное собрание региона.

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