Подавляющее большинство граждан не готовы к восстановлению монархии в России. Категорически против единовластия как формы правления высказались 68% россиян, свидетельствуют данные опроса «ВЦИОМ-Спутник». Знают человека, который мог бы стать новым российским монархом, 6% жителей страны. Еще 22% респондентов «в принципе не против монархии», но не видят подходящей кандидатуры. Самой подходящей формой правления для России граждане назвали республику: так считают 88% опрошенных «ВЦИОМ-Спутник».

По данным социологов, в 2006 году против монархической формы правления высказывались 66% граждан России, а в 2013-м — 67%. В 2017 году процент противников единовластия вновь увеличился и составил 68%, говорится в опросе «Монархия для России: сто лет спустя».

«В принципе не против» передачи власти по наследству 22% респондентов, однако пока они не видят в России человека, подходящего на роль монарха. По мнению 6% россиян, такой человек в нашем государстве все-таки есть.

При этом социологи отмечают, что «терпимо» к монархии относится в основном молодежь: среди респондентов от 18 до 34 лет таких 68%. Не против монархии и жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%), а также активные интернет-пользователи (33%) и сторонники непарламентских партий — потенциальных монархистов среди них 34%.

На вопрос «Почему вы за восстановление монархии?» затруднились ответить 50% граждан, выступающих в ее поддержку. Еще 10% полагают, что «во власти должен быть один человек». 8% респондентов заявили, что «это традиционный строй для России», а еще 8% опрошенных уверены, что при такой форме правления «было бы больше порядка».

Большинство противников монархии (16%) выступают за демократию — по их мнению, выбирать правителя должны граждане. 13% россиян назвали монархию «устаревшей формой правления», еще 9% заявили, что им «не нравится передача власти по наследству» (9%).

Наиболее подходящей формой правления для России является республика — так ответили 88% опрошенных. В 2013 году, по данным социологов, сторонников подобной формы правления было 82% .

Директор департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов отмечает, что у многих россиян монархия ассоциируется с возвратом в прошлое, архаикой и трагическими страницами истории.

— Советские поколения сопротивляются этому заметно сильнее молодежи, для которой монархическая форма правления является допустимой, — сказал «Известиям» социолог. — В сознании молодых людей монархия не противопоставляется свободе и демократии, она привлекает их своей рациональностью и эффективностью. Не исключено, что «антимонархическая прививка» советского периода перестанет действовать через поколение.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что еще с советских времен понятие монархии воспринимается как признак архаики, что-то из истории феодализма.

— Для граждан значима выборность власти, отказ от нее означает в их глазах ликвидацию ниточки, создающей ответственность власти перед избирателями, — заявил эксперт.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов полагает, что отказ граждан поддержать монархическую форму правления связан с представлениями о том, что подобная власть может быть только абсолютной, династической. За монархию выступают в основном образованные люди, которые различают ее виды, отметил политолог.

— Народ больше не верит в династическую легитимность. Идея о том, что власть дается от рождения в пределах одной семьи, себя исчерпала. Она является уделом некоторых политических романтиков. Когда у людей сегодня спрашивают о том, согласны ли они поддержать монархию, именно о ее династической форме они начинают рассуждать. Поэтому идея и не находит массовой поддержки, — сказал Михаил Ремизов.

Опрос проводился 16–18 марта 2017 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Участие в исследовании приняли 1,8 тыс. россиян.

Источник: Известия

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