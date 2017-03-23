На уроки в школу для беременных приглашают будущих мамочек Центр помощи семье и детям «Юнона» в Бердске.

Каждую будущую маму непременно страшит период родов. Это больше страх неизвестности. К тому же дамы в интересном положении становятся мнительны, а порой и раздражительны. Некоторые представить себе не могут, как справляться с малышом, когда он появится на свет. Хорошо, если рядом живут мамы или бабушки. Тогда они придут на помощь. А если из всех близких только муж? Что делать тогда?

Со всеми проблемами беременным мамочкам помогут справиться в школе для беременных, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделением помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию, Светлана Талочко.

Занятия для мам проводят психолог, педиатр, гинеколог, юрист, педагоги, музыкальный работник. Слушатели получают все необходимые знания. Здесь снимут страх перед родами, научат ухаживать за малышом.

Период родов и уход за младенцев — очень непростой в жизни любой женщины. Именно в это время в некоторых семьях ухудшаются отношения между супругами. Специалисты научат, как избежать стрессов и не испортить отношения со второй половинкой.

Приветствуется посещение занятий и будущими отцами. И они приходят в школу. Здесь учатся пеленать ребенка (практику отрабатывают на большом пупсе), правильно его держать, ухаживать за ним и многому другому.

Школа молодой матери работает в Бердске уже более 10 лет, и некоторые бердчанки приходят сюда по второму, а то и по третьему разу, говорит Светлана Ивановна. Им нравится учиться и каждый раз открывать для себя что-то новое. К тому же, на уроках они общаются с подругами по счастью. Иногда даже продолжают дружить и вне стен школы. И спустя какое-то время сотрудники «Юноны» частенько их видят гуляющими вместе со своими подрастающими детьми.

Занятия в школе для беременных проводятся каждые вторник и четверг с 15.00.

В Центре «Юнона» ежегодно для мам, не посещающих школу беременных, проводят круглые столы, где они могут получить максимум полезной информации.

На встречу приходит представитель Центра занятости и рассказывают бердчанкам о программах для мам с детьми. Сотрудники ЗАГСа объясняют, как оформить документы на новорожденного. Все о пособиях и выплатах для беременных и родивших мам поведают представители отдела пособий и социальных выплат и соцстраха. Специалисты Пенсионного фонда ответят на вопросы по получению материнского капитала.

Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» находится по адресу: ул. К. Маркса, 27. За дополнительной информацией обращаться по телефону 2-08-09.

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