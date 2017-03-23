Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Минимальную цену на водку повысят до 219 рублей

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин дал поручение Минфину установить минимальную розничную цену на водку в размере 219 рублей за 0,5 литра.

Это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рыка, сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.

По ее словам, Минфин должен подготовить соответствующий приказ до 1 апреля.

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку 0,5 литра.

В феврале на портале regulation.gov.ru был размещен проект изменений в приказ Минфина, в котором было предложено повысить минимальную цену до 205 рублей. Отпускную цену на водку у производителя предлагалось установить на уровне 173 рублей (в настоящее время 165 рублей), цену закупки в оптовом звене — на уровне 178 рублей (сейчас 174 рубля).

Ранее, в январе, была опубликована другая версия проекта приказа, в которой содержалось предложение повысить минимальную розничную цену до 219 рублей. Тогда глава Минфина Антон Силуанов назвал «преждевременной» публикацию проекта приказа и заявил, что окончательного решения о том, насколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку, еще нет.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.

Новости smi2.ru

  • ФАС предлагает повысить цену на водку (14)
  • Правда ли, что умерли от некачественной водки? (13)
  • Поддельная и слишком дешевая водка появилась в магазинах Бердска (13)
  • Крепкие алкогольные напитки подорожают в Бердске (12)
  • Водка дешевеет (14)
Минимальную цену на водку повысят до 219 рублей

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [10:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:30] Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России

[11:15] Скрывавшегося 7 лет убийцу из Киргизии поймали бойцы Росгвардии в Новосибир...

[11:05] «Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска

Все новости

[11:30] Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России

[11:15] Скрывавшегося 7 лет убийцу из Киргизии поймали бойцы Росгвардии в Новосибир...

[11:05] «Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: