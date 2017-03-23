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Вице-премьер РФ Александр Хлопонин дал поручение Минфину установить минимальную розничную цену на водку в размере 219 рублей за 0,5 литра.
Это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рыка, сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.
По ее словам, Минфин должен подготовить соответствующий приказ до 1 апреля.
В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку 0,5 литра.
В феврале на портале regulation.gov.ru был размещен проект изменений в приказ Минфина, в котором было предложено повысить минимальную цену до 205 рублей. Отпускную цену на водку у производителя предлагалось установить на уровне 173 рублей (в настоящее время 165 рублей), цену закупки в оптовом звене — на уровне 178 рублей (сейчас 174 рубля).
Ранее, в январе, была опубликована другая версия проекта приказа, в которой содержалось предложение повысить минимальную розничную цену до 219 рублей. Тогда глава Минфина Антон Силуанов назвал «преждевременной» публикацию проекта приказа и заявил, что окончательного решения о том, насколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку, еще нет.
Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.
С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [10:15]
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