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Навальный хочет вывести сторонников на митинг в Бердске

Штабу оппозиционного политика Алексея Навального отказали в проведении 26 марта в Новосибирске митинга у театра «Глобус».

«Участники совещания со стороны мэрии свою позицию аргументировали тем, что у фонтана возле театра провалилась плитка. Нам предложили перенести акцию на 30 апреля. Но мы сейчас решили подать заявку на проведение 26 марта в 14.00 пикета в Первомайском сквере. Также подали заявки на проведение протестных акций в Бердске и Искитиме», – рассказал «Ъ-Сибирь» глава новосибирского избирательного штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

Он указал, что ответ городской администрации отправлен юристам, чтобы те проверили его на соответствие требованиям законодательства. Также Сергей Бойко сообщил, что если после повторного уведомления разрешение все-таки не будет получено, то он готов выйти на одиночный пикет в Первомайский сквер.

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального помимо Новосибирска планировал провести 26 марта митинги и пикеты в Омске, Томске, Барнауле, Бийске, Красноярске, Кемерово, чтобы обратить внимание правительства РФ на расследование «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). В расследовании утверждается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости.

Тематика митингов в Сибири будет повторять московскую повестку, заявленную Алексеем Навальным. Участники митинга потребуют публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России. Официально митинг согласован только в Омске. Заявка подана на участие 1 тыс. человек. В Томске протестная акция состоится несмотря на запрет, полученный от городской администрации. В Барнауле активисты, подавшие заявку на митинг, оспаривают решение городской администрации в суде.

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Навальный хочет вывести сторонников на митинг в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [10:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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