Правоохранительные органы Великобритании изучат опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России, заявил, отвечая на вопросы парламентариев, замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби.

По его словам, регулирующие и правоохранительные органы серьезно относятся к прозвучавшим обвинениям и изучат, является ли опубликованная газетой The Guardian информация, касающаяся прохождения через британские банки сотен миллионов долларов «грязных» денег из России, основанием для дальнейшего расследования, передает «Интерфакс».

«Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», — сказал он.

Кирби был вызван в Палату общин после публикации в Guardian статьи, в которой утверждается, что через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. В интервью Guardian глава Национального криминального агентства (National Crime Agency, NCA) Дэвид Литтл сказал, что у него вызывают озабоченность приходящие в Великобританию из России деньги, так как «мы не знаем, откуда они идут». «Для установления этого у нас нет достаточного сотрудничества (с российской стороной)», — сказал он.

Согласно документам, которые изучили журналисты британского издания, в рамках схемы из России было выведено в 2010-2014 годах почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд. Крупнейшим «транзитным пунктом» в этой схеме среди британских банков был HSBC, следует из публикации издания: через кредитную организацию, в первую очередь через ее отделение в Гонконге, прошло $545 млн. Через RBS прошло $113 млн, через Coutts — около $33 млн.

Всего в изучении схем «всемирной прачечной» участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над подготовкой «панамских досье», раскрывших причастность многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и других лиц к использованию офшорных схем.

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