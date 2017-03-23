В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области будет создана рабочая группа по урегулированию вопросов строительства Восточного обхода Новосибирска и автодорог областного центра, обеспечивающих связь микрорайонов областного центра с обходом и Бердским шоссе.

Как сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, создание рабочей группы стало необходимым для урегулирования возникающих вопросов по строительству автодорог, необходимых для связи микрорайонов Советского района областного центра, а в целом и всего города, с Восточным обходом и Бердским шоссе, а впоследствии и с Южным обходом.

«Важно прийти к общему мнению, учесть позицию жителей, в том числе и Нижней Ельцовки, по всем возникающим вопросам. Строительство автодороги от Кольцово до Академгородка с последующим выходом на Восточный обход и Бердское шоссе призвано решить проблему внутригородского транзита, в первую очередь, в Советском районе, а также обеспечить возможность жителям всего областного центра максимально беспрепятственно выезжать на федеральные трассы», – отметил он.

По словам Евгения Ракова, запланировано совещание с заинтересованными сторонами по вопросу создания рабочей группы. Предполагается, что в нее войдут представители минтранса региона и общественного совета при минтрансе, ФУАД, Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, Сибирского государственного университета путей сообщения, экологи, юристы, жители Нижней Ельцовки, Академгородка и другие.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердчане активисты тоже намерены участвовать в обсуждении Восточного обхода, поскольку он даст возможность разгрузить бердский участок трассы М-52, а значит, напрямую затрагивает интересы горожан. В планах власти — автомобилисты, едущие со стороны Искитима, смогут попасть в областной центр (Академгородок), минуя Бердск, объехав его с восточной стороны.

Справка

Восточный обход представляет собой автодорогу протяженностью 80 километров в объезд Новосибирска с развязками и мостами, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт». Его задача – разгрузить южный и восточный въезды в областной центр и освободить городские магистрали от транзитного транспорта. Строительство обхода финансируется из федерального бюджета, без участия областного бюджета.

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