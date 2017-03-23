Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

В скорейшем строительстве Восточного обхода заинтересован Бердск

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области будет создана рабочая группа по урегулированию вопросов строительства Восточного обхода Новосибирска и автодорог областного центра, обеспечивающих связь микрорайонов областного центра с обходом и Бердским шоссе.

Как сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, создание рабочей группы стало необходимым для урегулирования возникающих вопросов по строительству автодорог, необходимых для связи микрорайонов Советского района областного центра, а в целом и всего города, с Восточным обходом и Бердским шоссе, а впоследствии и с Южным обходом.

«Важно прийти к общему мнению, учесть позицию жителей, в том числе и Нижней Ельцовки, по всем возникающим вопросам. Строительство автодороги от Кольцово до Академгородка с последующим выходом на Восточный обход и Бердское шоссе призвано решить проблему внутригородского транзита, в первую очередь, в Советском районе, а также обеспечить возможность жителям всего областного центра максимально беспрепятственно выезжать на федеральные трассы», – отметил он.

По словам Евгения Ракова, запланировано совещание с заинтересованными сторонами по вопросу создания рабочей группы. Предполагается, что в нее войдут представители минтранса региона и общественного совета при минтрансе, ФУАД, Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, Сибирского государственного университета путей сообщения, экологи, юристы, жители Нижней Ельцовки, Академгородка и другие.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердчане активисты тоже намерены участвовать в обсуждении Восточного обхода, поскольку он даст возможность разгрузить бердский участок трассы М-52, а значит, напрямую затрагивает интересы горожан. В планах власти — автомобилисты, едущие со стороны Искитима, смогут попасть в областной центр (Академгородок), минуя Бердск, объехав его с восточной стороны.

Справка

Восточный обход представляет собой автодорогу протяженностью 80 километров в объезд Новосибирска с развязками и мостами, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт». Его задача – разгрузить южный и восточный въезды в областной центр и освободить городские магистрали от транзитного транспорта. Строительство обхода финансируется из федерального бюджета, без участия областного бюджета.

Новости smi2.ru

  • Три перехода через трассу М-52 построят в Бердске (23)
  • Транспортный коллапс: стоят в пробке Бердск и трасса М-52 до Академгородка (46)
  • Пробки: Столкнувшиеся автобус и грузовик заблокировали движение из Бердска в Искитим (3)
  • Пробка в Бердске: фура перегородила федеральную трассу М-52 в Речкуновке (11)
  • Пробка в Бердске: автомобиль дважды влетел в отбойник у моста через Бердский залив (6)
В скорейшем строительстве Восточного обхода заинтересован Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [09:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:30] Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России

[11:15] Скрывавшегося 7 лет убийцу из Киргизии поймали бойцы Росгвардии в Новосибир...

[11:05] «Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска

Все новости

[11:30] Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России

[11:15] Скрывавшегося 7 лет убийцу из Киргизии поймали бойцы Росгвардии в Новосибир...

[11:05] «Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: