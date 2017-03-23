С 21 марта касса по оплате жилищно-коммунальных услуг, расположенная в магазине «Черемушки», по адресу Микрорайон, 34/3 перенесена в другое помещение.

Теперь касса РКЦ работает в магазине «Холидей» по адресу: ул. Черемушная, 4/1. Как сообщили в мэрии Бердска, режим работы кассы не изменился.

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