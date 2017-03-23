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Поторопиться задекларировать доходы призвали депутатов Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов нижней палаты поторопиться со сдачей деклараций о доходах, учитывая, что следующую неделю парламентарии проведут в регионах, общаясь с избирателями.

«Вы знаете, что 1 апреля заканчивается время подачи деклараций», — обратился спикер к коллегам в начале пленарного заседания. «У нас в зале 50% тех, кто впервые избрался в Государственную думу», — отметил он.

«Обращаю внимание, что осталось немного времени. Несмотря на то, что это можно сделать за эти оставшиеся дни, вы знаете, что у нас эта неделя завершающая (из трех пленарных), а затем будет региональная, будем с вами выезжать в регионы», — сказал Володин.

«Просьба большая: уделите этому серьезное внимание», — подчеркнул он, добавив, что попросил аппарат Госдумы о том, чтобы декларации принимались и в предстоящую субботу, передает ТАСС.

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Поторопиться задекларировать доходы призвали депутатов Госдумы

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [09:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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