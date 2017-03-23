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Депутаты дадут определение «опасная порода» собак

Депутаты намерены четко определить понятие «опасные породы», утверждать перечень таких собак будет правительство, а владельцы будут нести повышенную ответственность в случае нанесения ущерба здоровью или имуществу. Будет введена обязательная регистрация подобных собак — идентификация животного и внесение в базу данных владельца.

Для подобных пород будут устанавливаться отдельные правила выгула. В настоящий момент опасные собаки и так должны выгуливаться с повышенными мерами предосторожности. Стоит ли еще более ужесточать наказание для владельцев опасных собак? Ведущий «Коммерсантъ FM» Марат Кашин в рамках программы «Pro et Contra» обсудил ситуацию с одним из инициаторов поправок в законопроект, зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимиром Пановым и руководителем Всероссийского общества ответственных собаководов Олесей Борисенко.

Олеся Борисенко: Само определение «потенциально опасная порода собаки» в корне неверно с точки зрения кинологии и даже с точки зрения здравого смысла. По сути, когда мы говорим «опасная порода», мы вводим некую форму расизма в отношении собак. То есть мы сразу убираем поведенческий аспект. Но если собака определенной породы фигурировала в каком-то инциденте, то это не значит, что теперь все представители данной породы являются опасными. Выходом из ситуации была бы обязательная регистрация всех собак и персональная ответственность их хозяев.

Владимир Панов: Если говорить о принимаемом законе, то к принятию прилагается статья, которая как раз говорит о том, что все собаки, которые могут быть отнесены к потенциально опасным породам, должны, в первую очередь, при выгуле иметь намордник, быть на поводке. Плюс отдельный порядок должен уточняться в каждом субъекте по относительно потенциально опасным породам собак. Мы считаем, что это абсолютно правильный путь, потому что закон должен решать две задачи — повышать безопасность наших жителей при обращении с животными и определить гуманное отношение к животным.

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Депутаты дадут определение «опасная порода» собак

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [08:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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