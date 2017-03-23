USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Пожар в подъезде жилого дома в Бердске произошел в среду днем, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
22 марта в 14:27 в 9-этажном жилом оме №4/5 на улице Боровой случилось возгорание в подъезде.
— В результате пожара на подоконнике между 6 и 7 этажами горели газеты, огнем повреждена пластиковая рама и стеклопакет. В 14:35 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава, — уточнили в ведомстве.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [08:50]
[11:30] Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России
[11:15] Скрывавшегося 7 лет убийцу из Киргизии поймали бойцы Росгвардии в Новосибир...
[11:05] «Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска
[11:30] Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России
[11:15] Скрывавшегося 7 лет убийцу из Киргизии поймали бойцы Росгвардии в Новосибир...
[11:05] «Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: восточный
|
Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный