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Выгорело окно в подъезде 9-этажки в Бердске

Пожар в подъезде жилого дома в Бердске произошел в среду днем, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

22 марта в 14:27 в 9-этажном жилом оме №4/5 на улице Боровой случилось возгорание в подъезде.

— В результате пожара  на подоконнике между 6 и 7 этажами горели газеты, огнем повреждена пластиковая рама и стеклопакет. В 14:35 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава, — уточнили в ведомстве.

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Выгорело окно в подъезде 9-этажки в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [08:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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