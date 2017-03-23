Пожар в подъезде жилого дома в Бердске произошел в среду днем, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

22 марта в 14:27 в 9-этажном жилом оме №4/5 на улице Боровой случилось возгорание в подъезде.

— В результате пожара на подоконнике между 6 и 7 этажами горели газеты, огнем повреждена пластиковая рама и стеклопакет. В 14:35 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава, — уточнили в ведомстве.

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